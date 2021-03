Testo Rosamunda di Gabriella Ferri, cover a Sanremo 2021/ La polka rivista in salsa romana

Rosamunda è un brano cantato da Gabriella Ferri, rifacimento di una vecchia canzone nata negli anni ’20. Le origini di questo pezzo sono infatti da ritrovare nella Repubblica Ceca, visto che fu il compositore locale Jaromir Vejvoda a scriverne la musica nel lontano 1927, esattamente 96 anni orsono. La canzone venne poi arrangiata da Eduard Inrgis, e quindi presentata al grande pubblico col titolo Modřanská polka.

Nel 1934 il brano venne arricchito con un testo scritto da Vaclav Zeman, che fece volgere il titolo a Škoda lásky, che tradotto in italiano significa “Peccato dell’amore (che ho provato per te)”. Fu grazie all’introduzione delle parole che raggiunse una grande popolarità al punto che nel 1938 vennero vendute più di un milione di copie del disco in versione tedesca. In Italia sbarcò qualche anno dopo, nel dopoguerra, quando Nisa la scrisse in italiano, e il pezzo entrò così nel repertorio di numerose orchestre di ballo liscio.

ROSAMUNDA DI GABRIELLA FERRI: LA SUA SUPER ESIBIZIONE A SENZA RETE

Ma fu con la Gabriella Ferri, artista purtroppo scomparsa nel 2004 e che in carriera ha interpretato in particolare brani di musica napoletana e romana, che Rosamunda ottenne un grande successo anche nel Belpaese; la cantante romana ne incise una versione che poi introdusse nell’album “L’amore è facile, non è difficile”, presentando poi lo stesso in vari programmi televisivi, fra cui “Senza rete”, voluta fortemente da Renato Rascel. Un’esibizione, quest’ultima, che lasciò di stucco il pubblico presente, che al termine della canzone tributò alla stessa Gabriella Ferri e alla sua Rosamunda un applauso trionfale.

Il brano coverizzato da Gabriella Ferri è legato a diversi aneddoti, come ad esempio il fatto che nel 1995 (anche se non è ben chiaro quale delle svariate versioni presenti) accompagnò gli astronauti nel loro viaggio sulla navicella spaziale Discovery. E ancora, è stato utilizzato nel campo di concentramento di Auschwitz per far marciare i detenuti prima di finire nelle camere a gas, e infine, i tifosi dell’Olympique di Marsiglia utilizzano questa polka come coro durante le partite dei loro beniamini. Di seguito il testo di Rosamunda di Gabriella Ferri

ROSAMUNDA DI GABRIELLA FERRI, IL TESTO DELLA CANZONE

Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata

Sembra quasi preparata da una fata delicata

Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici

Son tutti in allegria, oh che felicità

Rosamunda, se mi guardi tu

Rosamunda, non resisto più

Tutte le coppie fo inciampar

Più non mi trovo a saltellar

Rosamunda, tu mi fai gioir

Rosamunda tu mi fai stordir

Sotto le stelle, a cuore a cuor

È tanto bello fare all’amor

Rosamunda, tu sei la vita per me

Rosamunda, tutto il mio cuore per te

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda

Rosamunda, tu sei la vita per me

Rosamunda, tutto il mio cuore per te

Nei tuoi baci c’è tanta felicità

Più ti guardo e più mi piaci

Rosamunda, Rosamunda, Rosamunda

