Rosamunde Pilcher: al settimo cielo/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Rosamunde Pilcher: al settimo cielo, film di Canale 5 diretto da Serafini

Rosamunde Pilcher: al settimo cielo è una pellicola sentimentale e romantica del 2021, va in onda su Canale 5 il 29 agosto alle 16,45. Il film è tratto dal romanzo della famosa scrittrice e autrice britannica Rosamunde Pilcher ed è diretto da Marco Serafini. Gli interpreti sono: Antonia Bill, Jeroen Engelsman, Charlotte Woolfe e Luke-AllenGale. Il regista, Marco Serafini, è nato in Lussemburgo da una famiglia di origine marchigiana ed è noto in Italia per aver prodotto la prima stagione dell’Ispettore Sarti. In seguito è stato il regista di alcuni episodi del noto telefilm L’ispettore Rex. Ha diretto molte pellicole tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher.

La scrittrice e autrice Rosamunde Pilcher, ha scritto i suoi primi racconti con lo pseudonimo di Jane Frasere e le sue opere sono diventate molto popolari in Germania dove dal 1993 al 2010 sono stati prodotti oltre 80 film per la televisione. Nel 2002, riceve dalla Regina Elisabetta II uno dei più prestigiosi riconoscimenti britannici.

Antonia Bill, la protagonista del film, è un’attrice tedesca nota per la sua interpretazione nel film Il terzo re. Jeroen Engelsman è un attore, oratore e musicista tedesco, che oltre ad aver partecipato a numerose produzioni televisive in patria, si esibisce spesso come musicista con la sua band The Bohemians, ottenendo un discreto successo.

Rosamunde Pilcher: al settimo cielo, la trama del film

La storia di Rosamunde Pilcher: al settimo cielo si incentra sulla vita di Rebecca, una giovane vicaria dalle idee moderne e poco ortodosse, che a causa di ciò viene trasferita in una nuova parrocchia a San Tommaso. La causa principale del trasferimento è dovuta al fatto di aver unito in matrimonio una coppia dello stesso sesso.

Giunta alla nuova destinazione, conosce ed entra subito in confidenza con un architetto del luogo: Adam Morris, il quale è fidanzato con Emma che insieme alla madre è proprietario dello studio di architettura.I due ragazzi, hanno deciso di convolare a nozze e l’arrivo di Rebecca sembra capitare a proposito.

La ragazza, che si chiama Emma, non ha il coraggio di confessare al fidanzato di aver avuto un legame sentimentale con un suo vecchio amico dal nome Ben. Intanto in paese arriva Kilie, una ragazza dal passato turbolento e ladruncola, che porta un pò di scompiglio nella tranquilla cittadina e Rebecca decide di ospitare al vicariato. Nonostante la vita di Rebecca viene sconvolta dall’arriva della ragazza, grazie a lei comprende di essere innamorata di Adam e decide di far di tutto per conquistarlo.

