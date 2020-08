Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta/ Su Canale 5 il film con Liza Tzschirner

Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta va in onda su Canale 5 oggi, 20 agosto 2020, a partire dalle ore 16,30. Rosamunde Pilcher, all’anagrafe Rosamunde Scott, è una scrittrice di successo in ambiti rosa, storie di vita quotidiana, nelle quali spesso le bufere sentimentali sono sotto i riflettori, però amate in quanto non banali, non sdolcinate, piuttosto concrete nel presentare con successo la sfera femminile, donne moderne che lavorano, soffrono, amano, crescono i propri figli anche in mezzo a turbolenze esistenziali, donne vere, donne nelle quali il pubblico si riconosce.

‘Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta’ è uno di questi film, prodotto quattro anni fa secondo lo schema classico della serie, quindi impiegando attori magari outsider ma con una buona scuola di recitazione alle spalle, ideali per questa tipologia cinematografica. Protagonista di questa pellicola l’attrice tedesca, con natali a Bonn, Liza Tzschirner, cresciuta nelle palestre della fiction tedesca, la incontrate nelle varie produzioni ‘SOKO’, cioè quelle serie dedicate alla polizia tedesca, il CSI teutone per intenderci. Liza Tzschirner compare al fianco di Heio von Stetten e Anja Antonowicz, con natali polacchi, del cast forse l’attrice con la filmografia più estesa.

Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher: cuori nella tempesta. Kate Hawley, per amore, abbandona la sua città per vivere un’esperienza di convivenza in campagna con Ted, più giovane di lei. In questa tormentata esperienza il figlio di Kate, Pete, si trova coinvolto in una vita che non è sua, in un mondo che non ama, in un’esperienza da lui non voluta e quando un ragazzo adolescente soffre le scelte degli adulti, per ovvi motivi di contrasti generazionali, tutto si amplifica, anche i rapporti con la madre. Pete chiede quindi di poter vivere con il patrigno al quale si è affezionato mentre la madre, soffrendo nelle decisioni che la vita le impone, torna in città, prendendo in gestione il pub dell’amica Jill Crankshaw in stato interessante, una nuova opportunità di iniziare di nuovo a vivere, a sperare in un futuro con certezze e non soffrendo più le imposizioni.

In questa nuova realtà incontra Caine Martin, un surfista che la capisce, che entra nel suo mondo con piccoli passi ma con decisione. Caine è un surfista di successo e questo sport diverrà il collante tra lui e Kate, sua nuova allieva la quale, con successo, apprende i primi rudimenti dello sport e si accorge che sta nascendo qualcosa tra i due. In questa situazione Kate dovrà prendere decisioni: la sua vita ora è stabile, motivo per il quale il figlio potrebbe tornare a vivere con lei, ma tutto deve incastrarsi in quel folle e dolcemente amaro puzzle che è la vita.



