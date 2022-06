Rosamunde Pilcher: fidarsi è bene, innamorarsi è meglio/ Su Canale 5 il film d’amore

Rosamunde Pilcher: fidarsi è bene, innamorarsi è meglio andrà in onda oggi, venerdì 24 giugno, su Canale 5 alle ore 16.30. Il film TV è stato girato nel 2014 da Stefan Bartmann, regista, soprattutto per il piccolo schermo, per cui ha diretto diverse serie TV, tra cui Rosamunde Pilcher – Una rosa dal passato e Paradiso rubato.

Il film è distribuito da ZDF; la sceneggiatura è di Martin Wilke; la fotografia di Marc Prill; il montaggio di Uschi Born; le musiche di Patrick Schmitz e la produzione di FFP New Media GmbH. Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio è uno degli episodi della fortuna serie televisiva di film tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher, scrittrice britannica di romanzi sentimentali ambientati nelle isole britanniche. Si stima che siano stati realizzati oltre i centocinquanta film dai libri di Pilcher. Il cast del film TV è composto da attori come Kai Scheve, Jana Klinge e Franziska Schlattner.

Rosamunde Pilcher: fidarsi è bene, innamorarsi è meglio, la trama del film

Il film Rosamunde Pilcher: fidarsi è bene, innamorarsi è meglio ha per protagonista Ben, un vedovo ed ex criminale, che ha deciso di condurre una vita priva di crimini per occuparsi della figlia Emma. Ben lavora come capo della sicurezza di una nota compagnia farmaceutica, la Marshland Company, gestita da Anne, vedova.

I due si conoscono e si innamorano. Parallelamente, Emma e Rod, figliastro di Anne, si incontrano al college e diventano presto complici. La situazione sembra idilliaca, maun giorno Patty, ex fidanzata di Ben quando era un criminale, ricompare nella sua vita e lo ricatta: deve hackerare il computer aziendale e darle la formula del vaccino contro il diabete. Cosa farà Ben?

