Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene innamorarsi è meglio/ Su Canale 5 il film romantico

Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio va in onda oggi, 2 luglio, alle ore 16:30 su Canale 5. Questa pellicola appartiene al genere romantico ed ha debuttato sugli schermi televisivi nel 2014. Difatti, questo è un film tv e non ha mai debuttato al cinema. Il regista del film è Stefan Bartmann mentre il cast del film contiene al suo interno noti attori tedeschi. Nel dettaglio, coloro che fanno parte del cast di quest’opera televisiva sono Kai Scheve, Jana Klinge, Bruno Eyron, Patrick Molleken, Alex Bartram e Henry Austwick. La distribuzione e la produzione del film sono di origine teutonica, come d’altronde gran parte dei film appartenenti alla serie Roamunde Pilcher.

Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher: Fidarsi è bene, innamorarsi è meglio. Ben è un uomo che si prende cura della figlia ed ha molto a cuore la sua bambina di nome Emma. Tuttavia, per Ben la vita non è sempre stata cordiale. Difatti, quest’uomo ha alle spalle un passato criminale che continua a tormentarlo ancora oggi. Nonostante Ben voglia andare avanti, nel bene e nel male deve fare i conti con le azioni che ha compiuto in passato. Ad ogni modo, Ben cerca la strada per la redenzione lavorando come addetto alla sicurezza per un’importante fabbrica farmaceutica. All’interno di quest’imponente azienda, si trova Anne una vedova che casualmente conosce Ben. Tra i due sembra scoccare subito la scintilla, un’attrazione immediata che li porta ad avvicinarsi sempre di più.

Quando tutto sembra ritornare alla normalità ed andare per il verso giusto, ecco che ricompare nella vita di Ben la sua vecchia fiamma Patty. Questa oltre ad essere una sua amante, era anche sua complice, coinvolta nel suo passato criminale. Ecco che quindi Ben si troverà ad affrontare ancora una volta i fantasmi del suo passato e dovrà scegliere una volta per tutte quale strada seguire per il suo futuro e soprattutto per quello di sua figlia.



