Rosamunde Pilcher – Il desiderio di Amy, film su Canale 5 diretro da Marc Prill

Lunedì 21 aprile, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:50, il film romantico dal titolo Rosamunde Pilcher – Il desiderio di Amy. La pellicola è uno dei tanti capitoli per la televisione ispirati ai romanzi sentimentali della scrittrice Rosamunde Pilcher ed è stato prodotto in Germania nel 2023. La regia è di Marc Prill, film maker tedesco che ha diretto diversi episodi della saga di Rosamunde Pilcher a partire dal 1999 fino al 2023.

La protagonista è interpretata da Friederike Linke, attrice teatrale e televisiva recentemente tornata sullo schermo con una nuova stagione della serie tv SOKO Lipsia. Al suo fianco l’attore Max Alberti, attore e musicista che già nel 2011 aveva preso parte ad un altro progetto di Rosamunde Pilcher, dal titolo Rosamunde Pilcher – Equivoci e segreti. Nel cast anche: Barry John Kinsella, Karen Böhne, Sarah Corbridge, Michael Garner e Friederike Linke.

La trama del film Rosamunde Pilcher – Il desiderio di Amy: il desiderio di maternità porta a una scoperta sconvolgente

Rosamunde Pilcher – Il desiderio di Amy racconta la storia della bella e dolce Amy, una donna che da tempo ha una relazione con Derek e che nutre dentro di sé il profondo desiderio di diventare madre. Purtroppo il suo compagno non condivide i suoi progetti e decide di lasciarla, così la protagonista, ormai vicina alla quarantina, decide di chiedere aiuto ad una clinica per effettuare una gravidanza assistita.

È proprio qui che conosce il dottor Nash, un uomo affascinante e comprensivo con cui Amy sente immediatamente una grande intesa. Durante gli esami di routine una verità legata al passato di Amy viene alla luce: sua madre le ha sempre mentito sull’identità del suo vero padre. Secondo quanto raccontato dalla madre, infatti, suo padre era un pompiere di nome Jay Reynolds morto mentre era in servizio.

La donna chiede ovviamente spiegazioni a sua madre, mentre in città arriva un ragazzo di nome Lenn, anch’egli alla ricerca della verità su suo padre, avendo trovato tra le cose di sua madre una lettera che non aveva mai spedito proprio al dottor Nash…