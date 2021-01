Rosamunde Pilcher il fantasma di Cassley/ Su Canale 5 il film con Patricia Meeden

Rosamunde Pilcher il fantasma di Cassley va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 7 gennaio, alle ore 16:45. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2017 in Germania dalla casa cinematografica ZDF la quale si è occupata anche della distribuzione che avvenuta direttamente nel circuito televisivo e in quello dell’home video. La regia di questo film è stata affidata a Marco Terrasini con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher mentre nel cast sono presenti tra gli altri Patricia Meeden, Martin Gruber, Michael Roll , Sima Burgin, Jadran Malkovich e Claudia Wenzel.

Rosamunde Pilcher il fantasma di Cassley, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rosamunde Pilcher il fantasma di Cassley. Una guardia del corpo che può vantare una carriera davvero straordinaria per quanto riguarda il settore della sicurezza viene ingaggiata da una ricca famiglia per un compito abbastanza singolare, quello di proteggere una giovane ragazza da un fantasma. In particolare la giovane donna sta attraversando un periodo molto difficile e complesso della sua esistenza in quanto da poco ha subito il dramma di perdere il suo giovane marito in un incidente stradale.

Questo dramma non è stato ancora elaborato adeguatamente dalla donna che è alle prese con un vero e proprio blocco psicologico che la costringe a vivere rintanata all’interno del castello della sua ricca famiglia insieme ai suoceri Duncan e Susanna. Essendo ancora molto giovane e con una vita tutta da scrivere, la mamma della ragazza vorrebbe permetterle di andare avanti e di superare questo genere di blocco psicologico.

In particolare sua mamma vorrebbe addirittura che la figlia dimentichi completamente il suo primo marito e sposi John, il migliore amico del marito scomparso. Costantemente la mamma fa delle pressioni molto forti sulla figlia la quale non è per nulla convinta della cosa ed anzi continua a ricordare con grande amore e passione i momenti felici che ha vissuto insieme a suo marito. Per riuscire a mantenere lontana sua madre, la donna insieme al supporto dei suoi suoceri finge di essere ossessionata e perseguitata da un fantasma che si trova nel castello.

Grazie a questa scusa la ragazza riesce costantemente a evitare che si possono organizzare nuove nozze con un uomo che lei non ama. Non appena nella vita della ragazza arriva questa guardia del corpo le cose cambiano in maniera repentina. Ovviamente l’uomo non ci metterà tanto tempo ad accorgersi della messa in scena, ma decide di aiutare la ragazza anche perché lui è a sua volta vedovo per cui comprende alla perfezione quelli che sono i suoi sentimenti. Tuttavia, la stretta vicinanza tra i due finirà per far nascere un bellissimo sentimento d’amore e passione.



