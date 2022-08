Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley/ Su Canale 5 un film del ciclo romantico

Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley, film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley va in onda oggi, domenica 28 agosto, a partire dalle 16.30 su Canale 5. Si tratta di una commedia del 2017 distribuita e prodotta da ZDL. La regia è di Marco Serafini, già in passato ha diretto altri film di questa serie come Rosamunde Pilcher la promessa, Rosamunde Pilcher l’eredità di nostro padre e Rosamunde Pilcher, la lettera.

Nel cast troviamo Patricia Meeden, attrice tedesca. L’attore maschile è Martin Gruber, classe 1970, nato a Munich (Bavaria). Nel cast ci sono anche Michael Roll classe 1961, nato a Monaco di Baviera, interprete di Rosamunde Pilcher: Una cosa complicata, Emilie Richards: Non è mai troppo tardi e Squadra Omicidi Instanbul:

La pietra dei Guerrieri. Inoltre troviamo Sima Burgin, Claudia Wenzel e Jadran Malkovich. Si tratta del 142esimo film che appartiene alle pellicole dedicate alla famosa scrittrice tedesca Rosamunde Pilcher scomparsa dalle scene nel 2019. La storia è tratta dal suo libro omonimo e le riprese sono state fatte in Cornovaglia, dove la maggior parte dei romanzi sono ambientati.

Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley, la trama del film

In Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley Anjali Cassley ha da poco perso il marito e al suo fianco le è stata messa una guardia del corpo per proteggerla da un fantasma omicida che si troverebbe nel castello dove la donna risiede. A difenderla c’è Riley Owen, anche lui vedovo, un tempo aveva l’incarico di difendere la famiglia reale, poi ha lasciato l’incarico e ha iniziato a lavorare per conto di una società di sicurezza privata.

Anjali è la vedova dell’unico figlio di Lord Duncan Cassley. Anche che Riley crede poco al fantasma omicida che si aggira nel castello, accetta l’incarico perché ha necessità di lavorare. Quando arriva a destinazione apprende che la signora Cassley è riuscita a schivare la caduta di lampadario su di lei. Inoltre all’uomo gli viene comunicato che dovrà occuparsi della difesa di Anjali solo per breve tempo, difatti la madre della donna ha già combinato un nuovo matrimonio per la figlia mandandola in sposa a un ricco finanziarie oltretutto caro amico del suo defunto genero.

Riley acceta di continuare a fare il bodygurd quando scopre che la storia del fantasma è tutta una farsa inventata da Anjali per non convolare a nuove nozze. Tra i due nasce la passione, ma l’uomo decide di lasciare la signora Cassley, quando viene a conoscenza che Anjali si sta preparando per partecipare a un reality show.

Una volta abbandonato il suo compito, si rende conto che la sua amata è davvero in pericolo di vita e c’è qualcuno che vorrebbe ucciderla. Per questo motivo decide di occuparsi di lei e scoprire che vuole la sua morte. Riley scopre che il marito di Anjali è morto in circostanze misteriose e comincia a sospettare che dietro la sua morte ci sia John Jennings, il suo migliore amico. Il bodygurd comincia a indagare e scopre una brutta verità.











