Rosamunde Pilcher Il posto più bello del mondo/ Su Canale 5 il film del ciclo romanti

Rosamunde Pilcher Il posto più bello del mondo va in onda su Canale 5 per la fascia pomeridiana di oggi, 30 agosto 2022. Si tratta di un film commedia-sentimentale, una pellicola prodotta in Germania nel 2021 e diretta da Oliver Dieckmann. Il titolo in lingua tedesca è “Der schönste ort der welt”. La storia è tratta dal libro della scrittrice Christiane Sadlo e fa parte della lunga serie “Inga Lindstrom”. Gli attori protagonisti sono Zoe Moore, Lilian Prent, Paul Triller, Birge Schade e Manuel Mairhofer. La scrittrice tedesca Christiane Sadlo è conosciuta nel mondo editoriale come Inga Lindström. Il regista Oliver Dieckmann ha diretto quattro episodi della serie “Inga Lindstrom”. Oltre al film “Il posto più bello del mondo” Oliver Dieckmann ha curato la regia de “L’amore ritrovato” nel 2020 e “Alla ricerca di te” nel 2019.

Il ritorno di Ringo/ Su Rete 4 il film con Giuliano Gemma

Rosamunde Pilcher Il posto più bello del mondo, la trama del film

Rosamunde Pilcher Il posto più bello del mondo è la storia di Maja (Zoe Moore), una giovane donna che lascia la casa di famiglia perché si sente responsabile della morte del fratellino Linus. Adesso lavora nel campo della fisioterapia insieme alla collega Tove. In occasione della festa di compleanno del suo caro nonno Benno, Maja decide di ritornare nella sua cittadina anche per rivedere la fattoria di famiglia. A causa di un imprevisto, perde la corriera che deve portarla alla stazione ferroviaria e accetta il passaggio in auto del giovane Michel, in parte responsabile del ritardo della ragazza. Alla stazione i due incontrano per caso Elias (Paul Triller), l’ex-ragazzo di Maja.

Ci vuole un gran fisico/ Critica film agrodolce: "Commedia con un ottimo cast, ma..."

La madre di Maja non è per niente felice di rivedere la figlia, ancora non riesce a perdonarla per ciò che è successo al fratellino. Giunta nella fattoria, la ragazza si accorge subito che tutta la proprietà sta andando in rovina e suo nonno non ne è al corrente. Il trattore ormai è fuori uso e un violento temporale distrutto gran parte del raccolto. Ora bisogna risarcire per le perdite e devono pensarci loro in quanto non esiste alcuna polizza assicurativa. Naomi, la sua amica di sempre, si offre di aiutarla, le presta il suo trattore e Maja riesce a raccogliere il fieno e a sistemarlo nel fienile. A rimettere a posto il fienile la giovane viene aiutata da Elias e i due finiscono col riavvicinarsi. Proprio in questo momento compare Michel che non è insensibile al fascino di Maja. Naomi, che lo conosce di fama, spiega all’amica che il giovane è ricco ed è il creatore dell’ app “Dr. Amore”. Maja vuole a tutti i costi salvare la fattoria, le viene in mette un’idea e pensa di sottoporla a Michel per avere la sua opinione. Intanto il rapporto tra Maja ed Elias non va bene, i litigi sono all’ordine del giorno e la giovane si pente di essere stata in intimità con lui. Nonno Benno scopre la verità circa le difficoltà sorte nella sua proprietà ed è furioso perché non è stato informato della situazione. Nel frattempo Elias, dopo un’ennesima discussione con Maja va via, intenzionato a scoprire la verità in merito alla morte di Linus. Il giovane viene a sapere he la vera responsabile dell’accaduto è la madre della ragazza, Ingrid. Maja è ritornata a Stoccolma ma quando scopre che il nonno sta per vendere la proprietà si precipita da lui. A sua volta Benno, nel momento di firmare l’atto di vendita cambia idea e va via. Si incontra con la nipote, la vede sconvolta e per calmarla le spiega che non ha avuto il coraggio di vendere la sua fattoria. Dopo aver promesso al nonno di restargli vicino per aiutarlo, Maja va a cercare Elias e per ringraziarlo e per essere perdonata.ì

LEGGI ANCHE:

Quiz/ Miniserie che gioca sulla linea sottile tra innocenza e colpevolezza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA