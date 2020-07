Rosamunde Pilcher inaspettato come il destino/ Su Canale 5 il film con Uschi Glas

Rosamunde Pilcher inaspettato come il destino va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film realizzato nel 2015 in Germania e distribuito direttamente sul circuito televisivo. La regia è stata curata da Marco Serafini con soggetto e sceneggiatura tratta dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher. Nel cast sono presenti diversi attori famosi anche in Italia tra cui Herbert Ulrich, Natalia Avelon, Roman Knizka, Uschi Glas, Leonie Tepe, Ava Montgomery e Rudiger Joswig.

Rosamunde Pilcher inaspettato come il destino, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher inaspettato come il destino. Eric è un padre vedovo che, dopo aver gestito nel migliore dei modi possibili il grande dolore provato per la scomparsa della propria adorata moglie, ha deciso di fare ritorno nella sua terra natale che si trova nella splendida regione della Cornovaglia. Una decisione presa anche in ragione dell’esigenza di doversi occupare dell’ azienda navale di famiglia. Il ritorno nella sua terra d’origine tuttavia non è dei migliori in quanto, in ragione di una guida eccessivamente aggressiva e veloce, viene fermato da una pattuglia di polizia locale. Tuttavia dall’auto spunta fuori un agente di polizia piuttosto particolare. Si tratta di una meravigliosa donna di nome Anna la quale è costretta suo malgrado a fare una salata multa all’uomo il quale non sembra più di tanto dispiaciuto dell’incontro. Eric si innamora di quella donna così affascinante e decisa, ma ben presto dovrà reprimere i suoi sentimenti in quanto scoprirà che proprio quella ragazza da qualche mese ha saputo essere punto di riferimento per suo fratello che ha attraversato un periodo a sua volta molto complesso e difficile.

Per il bene della famiglia e soprattutto per quello di suo fratello, decide quindi di farsi da parte ma la cosa non sarà così semplice giacchè in ragione della frequentazione familiare, si troverà spesso e volentieri a trascorrere periodi di tempo piuttosto importanti proprio con la donna. Anche lei poco alla volta si rende conto di essere attratta da Eric e quindi prende in considerazione l’idea di poter vivere al suo fianco anche se è consapevole che questo genere di iniziativa potrebbe arrecare molto dolore a quello che è il suo attuale compagno o quanto meno presunto tale. I due cercano di essere rispettosi della figura del fratello e soprattutto del buon nome della famiglia, ma il sentimento che li lega è particolarmente forte e impellente e si rendono conto di non poter resistere per sempre. In un momento di solitudine i due si lasceranno andare ad un caloroso abbraccio con tanto di romantico bacio che sarà il preludio di un amore bellissimo, ma anche di diverse problematiche proprio nel rapporto con il fratello di Eric.

