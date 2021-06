Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato/ Su Canale 5 il film con Paula Schramm

Unica nota di rilievo di “Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato” riguarda l’attrice protagonista del film Paula Schramm che ha già lavorato con l’autrice nel film “Un’eredità pesante”. L’attrice è molto attiva sui social e i suoi profili Facebook e Instagram sono molto seguiti. L’attrice è anche doppiatrice e ha ricoperto parecchi ruoli importanti in lungometraggi di produzione tedesca. Il film rimane adatto soprattutto a un pubblico femminile molto giovane anche perché alcune situazioni sono fin troppo stereotipate e irreali ma adatte ai sognatori e a chi si vuole innamorare anche solo con uno sguardo. Scritto in maniera contestabile rimane un film con una buona trama e anche degli sviluppi interessanti anche se sinceramente non è adatto proprio a tutti. Un pubblico maturo infatti di fronte a smancerie fine a sé stesse potrebbe annoiarsi.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, il cast

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato andrà in onda oggi, giovedì 10 giugno, a partire dalle ore 17 su Canale 5. Un film tratto dal romanzo della scrittrice e autrice britannica Rosamunde Pilcher, specializzata in romanzi rosa. La regia è di Marco Serafini Lussemburghese di origini italiane. I protagonisti principali sono interpretati da Paula Schramm e Raphael Vogt. Il racconto si svolge in Cornovaglia, da sempre, terra di aspirazione per l’ambientazione dei romanzi e dei film di Rosamunde Pilcher. Un genere romantico sempre in auge e caratteristico della narrazione dell’autrice per regalare emozioni sempre in grado di scaldare gli animi dei più romantici.

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, la trama del film

Il film Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato si incentra sulla storia d’amore di due avvocati di successo Sienna e Oscar. Durante una cena elegante Oscar chiede a Sienna di sposarlo, fin qui, tutto normale se non fosse per un piccolo particolare, Sienna è ancora sposata a Tyler. La decisione di Sienna è repentina; recarsi subito dall’ex per chiedergli di firmare le carte del divorzio. Ma Tyler, è sempre stato restio e continua ad esserlo. La donna non si arrende e il giorno dopo torna da lui insistendo.

La sorpresa è dietro l’angolo, perché Tyler le presenta una bambina, la figlia che ha avuto dalla donna per la quale si sono lasciati, cara amica di Sienna, ora deceduta. Per poter continuare ad avere la custodia della bambina, Tyler deve dimostrare di avere una famiglia felice, altrimenti la nonna della bimba minaccia di portarla con sè negli Stati Uniti. Sienna si fa coinvolgere emotivamente dalla situazione e così decide di fingere il bel quadretto sino a quando la nonna non va via. La finzione riesce e la nonna si convince sino a quando non si rivolge al proprio avvocato, che il caso vuole sia proprio Oscar. Inizia così una battaglia legale che mette a dura prova Sienna che nel contempo si è legata alla bimba. Cosa fare? Perdonare l’ex marito e vivere con lui e la bambina, o costruire un futuro senza ostacoli con Oscar?

