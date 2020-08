Rosamunde Pilcher: incontro con il passato/ Su Canale 5 il film con Raphael Vogt

Il film Rosamunde Pilcher: incontro con il passato andrà in onda venerdì 28 agosto nella prima serata di Canale 5 alle ore 21.25. La pellicola diretta dal regista italiano Marco Serafini con il titolo originale di Fast noch verheiratet è stata girata nel 2017 e tratta da uno dei romanzi della serie Rosamunde Pilcher. Protagonisti del film sono Paula Schramm, Raphael Vogt, Jochen Schropp, attori già noti al pubblico per aver interpretato alcune parti in altri romanzi della serie.

Rosamunde Pilcher: incontro con il passato, la trama del film

La pellicola Rosamunde Pilcher: incontro con il passato racconta la storia della giovane Sienna, una donna che ha lasciato la città in cui è cresciuta per far carriera nella metropoli a Bristol. La donna conosce Oscar, un avvenente avvocato di successo che dopo aver passato alcuni anni con la giovane decide di farle la fatidica proposta.

I due infatti vogliono sposarsi e passare la vita insieme. Sienna però sembra essere molto titubante ha infatti nascosto al fidanzato un importante dettaglio del suo passato, a Stoccolma lei ha già un marito dal quale si è separata sette anni prima che però non vuole concedergli il divorzio.

Sienna è costretta così a tornare a casa e rincontrare il suo primo amore Alex, un uomo con cui ha passato gli anni più belli della sua vita. Alex però non concederà mai il divorzio a Sienna non solo perché nutre sempre la forte speranza di poter tornare con lei dimenticando gli errori del passato e il suo tradimento ma anche perché con il divorzio perderebbe la custodia della figlia ormai adolescente. Sienna scopre così che Alex da una precedente relazione con una donna ha avuto una bambina. Come si evolveranno le cose per Sienna? Riuscirà a tornare a Bristol con il divorzio o preferirà tornare a casa con l’amore della sua vita?

