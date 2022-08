Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato/ Su Canale 5 il film romantico

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, Film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato sarà trasmesso da Canale 5 oggi, lunedì 15 agosto, a partire dalle 16.45. Il film è diretto da Marco Serafini, regista lussemburghese ma di famiglia italiana. La sua prima produzione in Italia è del 1993 con L’ispettore Sarti, poi dirige la prima stagione del Il commissario Rex e nel 2009 Il mistero del lago. La protagonista principale è Sienna Summer interpretata da Paula Schramm. È una doppiatrice e attrice tedesca, ha iniziato a recitare all’età di sette anni.

Incontri Proibiti/ Su Rai 2 il film con Alberto Sordi e Valeria Marini

Ha partecipato a numerose serie televisive. Il suo debutto cinematografico è arrivato nel 2006 con French for Beginners: Lezioni d’amore. L’attore Raphael Vogt interpreta Tylor Banks, già in passato ha recitato in commedie sentimentali ispirate ai romanzi di Inda Lindstrom e Rosamunde Pilcher. Jochen Schropp è Oscar Finnley . Il suo primo ruolo di attore lo ha avuto nella serie televisiva ARD in prima serata Star Catcher Già da ragazzino aveva fatto le sue prime esperienze in televisione partecipando a un programma per ragazzi. Il suo genere preferito sono le commedie sentimentali, ma è anche un bravo presentatore: nel 2012 ha condotto la versione tedesca di XFactor. Nel cast troviamo Angela Roy, Wookie Mayer e Angelina Stecher.

Walking on sunshine/ Su Italia 1 il film di Max Giwa e Dana Pasquini

Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, la trama del film

In Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato Sienna Summer, è la protagonista della storia. È un giovane avvocato innamorata di Oscar Finnley, una persona molto importante, difatti oltre ad essere un avvocato famoso e stimato è anche il figlio del sindaco di Bristol. Sienna riesce a vincere una causa importante e Oscar la invita nella casa lussuosa del padre suggerendole di indossare un abito elegante. Durante il pranzo, l’uomo chiede alla sua fidanzata di diventare sua moglie. Per Sienna è un duro colpo perché è sposata con Tyler Banks e non lo ha detto al suo futuro marito. Difatti la coppia si è separata dopo che Tyler l’ha con la sua amica Noemi. Da quel momento Sienna non ha voluto avere niente a che fare con il suo ex.

Ferie d’agosto/ Su Rete 4 il film di Paolo Virzì

Ora le si presenta un grosso problema che deve assolutamente risolvere altrimenti le nozze con Oscar rischiano di saltare. Sienna decide di tornare in Cornovaglia a far visita ai genitori, in realtà è solo un pretesto per rivedere Taylor e farsi firmare le carte del divorzio. A sorpresa l’uomo non vuole firmare il documento. Il giorno dopo la donna si presenta di nuovo per sollecitare la firma e Taylor le presenta sua figlia Ivy avuta da Noemi che purtroppo è deceduta a causa di una malattia. Taylor rischia di perdere la figlia, perché la nonna materna ritiene il genero non capace di gestire la crescita della piccola e vuole togliergli la custodia e portarla con sé in America. Taylor chiede a Sienna di fingere di essere sua moglie e far credere alla suocera che il loro è un matrimonio felice. Sienna raggiunge un compromesso: fingerà di essere una sposa felice fino a quando Deborah non se ne andrà. La coppia grazie all’aiuto dei genitori di Sienna riescono a convincere la donna di essere ideali per la bambina, fino a quando in Cornovaglia non arriva Oscar, l’avvocato di Deborah. Inizia così una causa legale per la custodia di Ivy. È ora che Senna si rende conto che quella bambina per lei conta molto, ma riuscirà a perdonare il marito per il tradimento subito, oppure la sua vita è con Oscar?

Dalla Cornovaglia…

Il film Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato il cui titolo originale è Rosamunde Pilcher: Fast noch verheiratet, è stato girato in Cornovaglia, ma non è una novità difatti è il set preferito dalla scrittrice Rosamunde Pilcher per ambientare i suoi romanzi. La pellicola è stata prodotta per il circuito televisivo ed è stata trasmessa la prima volta sulle reti ZDF.











© RIPRODUZIONE RISERVATA