Rosamunde Pilcher, la donna sulla scogliera/ Su Canale 5 il film romantico

Il film Rosamunde Pilcher, la donna sulla scogliera andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio di oggi, giovedì 15 agosto 2019, dalle 16.30 circa. Il titolo originale è Rosamunde Pilcher: Die Frau auf der Klippe ed è diretto da Dieter Kehler, con protagonisti Mira Bartuschek e Daniel Buder. Al loro fianco attori come Lutz Mackensy, Heide Keller, Nina Young e Vincent Borko. La pellicola è stata inoltre realizzata sei anni fa ed è il 111° capitolo della saga dedicata ai romanzi della nota scrittrice. Le location scelte in questa occasione, oltre la ben nota Cornovaglia che fa da sfondo alle tante pellicole della serie, riguardano anche l’Inghilterra. Il genere invece è drammatico e si allontana dall’impronta puramente sentimentale data spesso agli altri lavori televisivi.

Rosamunde Pilcher, la donna sulla scogliera, la trama del film

La trama di Rosamunde Pilcher, la donna della scogliera, racconta la vita di Owen Lockhart, un avvocato che fa parte di uno studio di grande prestigio e che mette sempre il lavoro al primo posto. La sua fortuna sembra tra l’altro non esaurirsi: scopre infatti di essere l’unico erede di una grande tenuta che si trova in Cornovaglia. Decide quindi di partire, nonostante non abbia idea di chi sia il parente scomparso che gli abbia lasciato un regalo così imponente. Visto che non nutre alcun legame con il posto, Owen parte per la Cornovaglia con l’idea di mettere subito in vendita la sua proprietà. Le sue intenzioni però vengono minacciate in modo indiretto dall’incontro con la bella Holly, una giovane donna che gli regala un vero e proprio colpo di fulmine da cui non riuscirà a riprendersi. Holly è rimasta invece vedova da alcuni anni e cresce da sola il figlio Toby, ancora molto piccolo. Nutre inoltre dei forti sentimenti per Lucas Corbin, un uomo che abita nel posto e che le è stato molto vicino in seguito al luggo. Anche se il rapporto fra i due è sereno, Lucas inizierà a ricattarla per via di un suo segreto inconfessabile.

