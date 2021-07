Rosamunde Pilcher La lettera/ Su Canale 5 il film con Gaby Dohm

Rosamunde Pilcher La lettera sarà trasmesso da Canale 5 oggi, giovedì 29 luglio 2021, a partire dalle ore 16.45. La rete ammiraglia di Mediaset ci propone un film della serie diretto da Marco Serafini con Zoe Moore che a quanto pare leggendo la sua biografia è l’unico film che abbia interpretato, mentre l’altro protagonista, Philipp Danne in dodici anni di carriera ha recitato in quattro film. Nel cast figura anche Gaby Dohm che ha lavorato in altri film sentimentali appartenenti allo stesso filone televisivo e ricordiamo – Inga Lindstrom: Scelta d’amore – e – Inga Lindstrom: Mia e le sue sorelle -. Il film è uscito nel 2016 distribuito da ZDF, come prodotto televisivo.

Mary e Martha/ Su Canale 5 il film di Phillip Noyce (oggi, 28 luglio 2021)

Rosamunde Pilcher La lettera, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher La lettera. Lilly è una giovane giornalista con tanti sogni da realizzare, all’improvviso la sua esistenza viene turbata dalla morte improvvisa del padre. La ragazza è obbligata a tornare in Cornovaglia, nella sua casa, per partecipare al funerale del genitore e portare a termine alcune pratiche burocratiche. All’apertura del testamento, Lilly è consapevole di essere l’erede di un’enorme ricchezza che riguarda casa, denaro e la rivista Country Lady dove lei vorrebbe prendere la direzione. Ma nulla di tutto questo si avvera, perché la realtà le mostra un altro finale: Lilly non è la figlia biologica del deceduto pertanto non ha diritto a nulla.

Il castello di carte/ Su Rete 4 il film di John Guillermin (oggi, 28 luglio 2021)

Nonostante tutto la matrigna Nora, le riconosce una somma di un milione di sterline, la possibilità di vivere nella villa padronale e l’opportunità di lavorare nella rivista occupandosi de “La posta del cuore” diventandone redattrice. La ragazza rinuncia ai soldi, e accetta volentieri l’impego. Aiutata dalla sua amica Gwineth, Lilly dedica ogni attimo della sua giornata al magazine, rispondendo alle lettere di chi le chiede consiglio per risolvere qualche problema sentimentale.

Un giorno tra le tante lettere accatastate sulla scrivania, ne trova una di vecchia data, appartiene a Grace, una donna americana che le chiede di ritrovare l’amore della sua vita David, conosciuto in Inghilterra nel periodo in cui viveva lì. Mentre è occupata a portare a termine tutte le ricerche per ritrovare l’uomo, Lilly finisce per innamorarsi del nipote di Grace. Quello che alla ragazza sfugge è che questa nuova conoscenza potrà aiutarla a scoprire tante verità che riguardano il suo passato.

Benvenuti a casa mia/ Video, su Rai 3 il film con Christiane Clavier

© RIPRODUZIONE RISERVATA