Rosamunde Pilcher: la lettera/ Su Canale 5 il film con Zoe Moore (oggi, 16 aprile)

Il film Rosamunde Pilcher: la lettera andrà in onda su Canale 5, giovedì 16 aprile nel primo pomeriggio alle ore 14.45. Si tratta diuna commedia di genere sentimentale tratta da una serie di romanzi rosa. Il film è stato girato nel 2016, sotto al regia dell’italiano Marco Serafini. Gli attori principali sono Philipp Danne, Zoe Moore, Pierre Kiwitt, Hubert Mulzer, tutti volti noti per aver interpretato altri ruoli nella serie di film Rosamunde Pilcher o Inga Lingstrom. Il titolo originale del film e del libro è Erdbeeren im Fruhling.

Trama Rosamunde Pilcher: la lettera

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher: la lettera. La giovane giornalista Lily, dopo la notizia della morte del padre si reca in Cornovaglia per assistere al funerale e alla lettura del testamento. Lily è convinta di ereditare una cospicua somma di denaro e la rivista di loro proprietà che ha sempre desiderato di dirigere. La lettura del testamento però le riserva un’enorme delusione, a Lily non spetta nulla in quanto non è la figlia biologica dell’uomo che credeva essere suo padre. Tutta l’eredità, a pochi mesi dalla morte del padre passa alla moglie Nora. Lily avrà solamente centomila sterline e il diritto di abitare nella casa che le era stata regalata da quello che credeva essere suo padre. Lily però rifiuta il denaro e decide di impegnarsi a fondo e duramente nella rivista partendo proprio dal passo come redattrice, Country Lady sarà suo.

Il lavoro di Lily però si dimostra più impegnativo di quello che credeva, dovrà infatti rispondere alla posta del cuore, risolvendo i problemi amorosi delle donne che seguono la rubrica, in realtà Lily ha problemi già con la sua relazione con Eric, non si sente quindi la persona più adatta per questo lavoro. Tra le centinaia di lettere quotidiane che riceve, ne ritrova una da parte di Grace, una donna vissuta cinquant’anni prima che è alla ricerca del suo grande amore David, l’uomo che ama che ha conosciuto tanti anni prima in Inghilterra. Lily decide di trovare la donna e consentirle di trovare il suo amore perduto, avrà così la possibilità di scrivere un pezzo sulla coppia e guadagnarsi il posto d’onore che le spetta. Grace, arriverà in Cornovaglia con suo nipote, Nicholas, durante le ricerche tra i due giovani scatterà la scintilla che Lily non aveva mai sentito. Riuscirà a resistere…



