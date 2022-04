Rosamunde Pilcher: la lettera/ Su Canale 5 il film con Zoe Moore

Rosamunde Pilcher: la lettera, film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Rosamunde Pilcher: la lettera è un film sentimentale e drammatico del 2016 che andrà in onda oggi, 25 aprile, su Canale 5 alle 14,45. La pellicola è tratta dal romanzo della nota autrice e scrittrice britannica Rosamunde Pilcher ed è diretta da Marco Serafini.

Gli interpreti principali sono: Zoe Moore, Philipp Danne, Gabry Dohm. Film scritto per la televisione presenta tanti limiti ma anche una cura intelligente per la sceneggiatura.

Rosamunde Pilcher: la lettera, la trama: una giornalista turbata all’improvviso

La storia di Rosamunde Pilcher: la lettera è incentrata sulla giornalista Lilly, la cui vita viene turbata dall’improvvisa morte del padre. A seguito della notizia, la ragazza torna nel suo paese natio in Cornovaglia per assistere al funerale e all’apertura del testamento. Nel momento in cui vengono lette le ultime volontà del padre, la ragazza scopre, con grande disappunto, di non aver ereditato la direzione del giornale di loro proprietà, perché, in realtà non è la figlia naturale del defunto.

Le viene incontro la sua matrigna, la quale le offre un’ingente somma di denaro e la possibilità di lavorare presso la loro rivista occupandosi della rubrica riguardante la posta del cuore. Lily, rifiuta il denaro ma accetta di buon grado di occuparsi della rubrica e aiutata da una sua amica comincia con passione a dedicarsi al suo nuovo impiego. Tra le tante lettere arrivate in redazione ne trova una molto vecchia appartenente ad una signora che va alla disperata ricerca del suo primo amore. Grazie alla gentile signora, la ragazza conosce il nipote e i due si innamorano, ma quello di cui è ignara è che questa storia le rivelerà qualcosa circa il suo passato.

