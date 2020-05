Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda/ Su Canale 5 il film con Lara-Joy Körner

Pubblicità

Il film Rosamunde Pilcher – la nebbia d’Irlanda andrà in onda domenica 10 maggio su Canale 5 nel primo pomeriggio alle ore 16 e 45. La pellicola, di genere sentimentale, drammatico, amore è una delle più amate della serie Rosamunde Pilcher, girata in Germania nel 2007 con il titolo Nebel über Schloss Kilrush. Il regista è Andie Niessner, che ha già curato anche altri film del ciclo d’amore di Rosamunde. I protagonisti principali sono Lara-Joy Körner che interpreta la protagonista Keira, Hendrik Duryn l’americano sussurratore di cavalli, Reiner Schone, Mathias Herrmann e Luise Deschauer.

Rosamunde Pilcher – la nebbia d’Irlanda, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher – la nebbia d’Irlanda. La giovane Keira, si trasferisce insieme al fratello e ai genitori nel sud dell’Irlanda, dove si occupano di un allevamento di cavalli. La giovane però vede segnata la sua esistenza dalla prematura morte del fidanzato del quale si sente responsabile, l’uomo infatti muore dopo una caduta da cavallo, a disarcionarlo è stato Otello, lo stallone che nessuno è riuscito più a domare e che vive adesso relegato nel suo box. Keira fa visita quotidianamente al cavallo senza osare mai avvicinarsi pensando al giovane amore perduto. Il padre decide così di affidarsi ad un sussurratore di cavalli, il giovane Patrick O’cconnel, arrivato dall’america per domare Otello. Non appena arriva in Irlanda, Patrick non fa mistero dei suoi sentimenti per Keira, della quale si innamora immediatamente, lo stesso si può dire per lei che si sente subito attratta dal carisma dell’americano. Il padre non si oppone alla loro unione, sperando che questo nuovo amore possa essere la scintilla della rinascita della figlia, di diverso avviso il fratello che non vede di buon occhio l’americano. Riusciranno i due a coronare il loro sogno d’amore? Le disavventure e incomprensioni non mancheranno ma Otello, saprà fare qualcosa che sorprenderà i due innamorati.



