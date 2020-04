Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda/ Su Canale 5 il film con Lara

Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda va in onda su Canale 5 per le ore 16:30 di oggi, domenica 5 aprile. Si tratta di una pellicola televisiva che è stata realizzata è girata in Germania nel 2007 con la regia che è stata affidata a Andi Niessner mentre il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher. Il montaggio del film è stato eseguito da Bettina Staudinger con le musiche di Andreas Weidinger mentre nel cast sono presenti tra gli altri Lara Joy Korner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann e Rudi Knauss.

Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda. Troviamo nelle splendide praterie dell’Irlanda dove vive una splendida ragazza di nome Keira la quale una grande appassionata di cavalli ma che sta vivendo un periodo particolarmente difficile della sua esistenza. La sua famiglia si occupa da intere generazioni dell’allevamento di cavalli ma sta Per ovviare questo genere di animali in ragione del fatto che uno stallone di suo possesso ha ucciso quello che lei credeva essere il più grande amore della sua esistenza.

In ragione di ciò il papà della donna decide di far arrivare dagli Stati Uniti un grande professionista del settore capace di comprendere meglio gli animali ed in particolar modo di occuparsi dello stallone per renderlo effettivamente docile.

Dopo l’arrivo di questo uomo dagli Stati Uniti d’America, tuttavia ci saranno le basi per la giovane donna di lasciarsi alle spalle quella tremenda tragedia per guardare finalmente avanti al futuro con enorme fiducia. Infatti tra la giovane donna e il professionista del settore dei cavalli si instaurerà un bellissimo rapporto di amore che le farà vivere un’emozionante storia d’amore come avevo mai vissuto prima. Una bellissima vicenda che avrà un riscontro positivo anche in ragione della forza d’animo della giovane donna pronta a lasciarsi alle spalle quanto accaduto e soprattutto ben disposta nei confronti del giovane statunitense.



© RIPRODUZIONE RISERVATA