Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda/ Su Canale 5 il film con Reiner Schon

Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di un episodio televisivo che è stato realizzato nel 2007 Germania è che fa parte di una lunga saga dedicata per l’appunto e racconti che sono stati scritti e sviluppati da Rosamunde Pilcher. Concerne Questo specifico episodio la regia è stata affidata a Andi NIeesner, la sceneggiatura è stata rivista e adattata per la versione televisiva da Marlies Ewald, le musiche della colonna sonora state composte da Andreas Weidinger ed il montaggio porta la firma di Bettina Staudinger. Nel cast sono presenti Lara-Joy Korner, Hendrik Duryn, Reiner Schone, Mathias Herrmann e Rudi Knauss.

Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher la nebbia d’Irlanda. Ci troviamo in una piccola cittadina della parte meridionale dell’ Irlanda dove vive una ragazza di nome Keira che insieme ai propri genitori gestisce un importante allevamento di cavalli. Lei è da sempre appassionata di cavalli ma purtroppo tutto questo diventerà un dramma nel momento in cui per via di uno stallone di nome Otello il suo adorato fidanzato perderà la vita.

Un tragico incidente che ha scosso non solo l’animo della giovane ragazza ma anche e soprattutto degli altri componenti della famiglia che cercano costantemente di tirarle su il morale permettendole così di andare avanti nella propria esistenza. Tuttavia le conseguenze di quel drammatico incidente saranno insormontabili non solo per quanto concerne l’animo della ragazza la quale ha maturato ormai la convinzione di essere stata lei la responsabile della tragedia ma anche e soprattutto per quanto riguarda il lo stallone stesso. Il cavallo infatti da quel giorno ha dimostrato un animo irrequieto e soprattutto non ha permesso più nessun’altra persona di poterlo cavalcare. Il padre della ragazza dovendo capire cosa possa fare con lo stallone decide quindi di contattare un esperto di cavalli di nome Patrick che arriva direttamente dagli Stati Uniti d’America.

L’arrivo dell’esperto sconvolgerà nuovamente l’esistenza nel piccolo allevamento di cavalli ed in particolar modo quest’ultimo si innamorerà perdutamente della ragazza la quale a sua volta sembra essere interessata a lui. Mentre Patrick cercherà con tutta la propria esperienza e professionalità di aiutare lo stallone a superare quel blocco psicologico e quindi e tornare a essere un cavallo docile come era in precedenza dovrà fare i conti anche con il fratello di Keira, Jacob, che non sembra per nulla contento del suo arrivo.



