Rosamunde Pilcher: la promessa, Canale 5/ Trama e cast del film

Scopri il cast di Rosamunde Pilcher: la promessa

Rosamunde Pilcher: la promessa andrà nuovamente in onda oggi, 23 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. Si tratta di una pellicola che ha visto la sua prima apparizione sugli schermi nel 2018. Il film che gode della regia di Marco Serafini vede tra il cast di attori Eva-Maria Grein von Friedl, Christian Natter, Theres Kroetz-Relin e Urs Remond, di Patrick Schmitz invece le belle musiche presenti nella pellicola. Il film ascrivibile al genere delle pellicole sentimentali è stato prodotto in Germania grazie all’interessamento della FFP New Media GmbH, la prima televisiva ha visto la sua programmazione sulla rete di stato tedesca ZDF. Il film non è una prima televisiva.

Rosamunde Pilcher: la promessa, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Rosamunde Pilcher: la promessa. Amy Harding è una bella e brava dottoressa che insieme al marito John decide di lasciar perdere sia la sua carriera che la vita metropolitana, per trasferirsi nelle sperdute isole Sicily e curare la fattoria lasciatagli in eredità dai nonni. Dopo i primi mesi passati a cercare di rendere produttiva l’attività i due si rendono conto che la loro decisione non è stata una decisione ottimale. I soldi guadagnati con le attività agricole non riescono infatti a coprire le spese vive, spese che abbisognano per il mantenimento della fattoria, e per questo il marito di Amy decide di tornare al suo vecchio lavoro di professore. La decisione dell’uomo che riprende ad insegnare alla Plymouth University porta delle frizioni all’interno della relazione sentimentale, i due infatti sono soggetti a delle lunghe separazioni. Ma non è solo la distanza a rendere complicato l’amore tra marito e moglie. L’uomo infatti desidera ardentemente avere un figlio, Amy però ricordando il rapporto conflittuale con la madre non se la sente ancora di mettere al mondo una piccola creatura. A complicare ancora di più le cose arriva la conoscenza della donna con un tenebroso irlandese, Ian interpretato da Urs Remond, l’uomo cerca di dare una mano alla bella Amy e non nasconde la sua attrazione verso la donna. Anche John nel frattempo intesse una relazione con una donna, nel suo caso si tratta della vicina di casa, Maggie interpretata da Maggie Foley, quest’ultima fa dimenticare all’uomo la moglie e rende il ritorno alla fattoria sempre più difficile. Ma alla fine l’amore vincerà su tutto e i due riusciranno seppure con molte difficoltà a riavvicinarsi e a superare le tante incomprensioni.

