Rosamunde Pilcher: La promessa/ Su Canale 5 il film con Christian Natter

Rosamunde Pilcher: La promessa va in onda oggi, domenica 21 agosto, a partire dalle ore 16.20 su Canale 5. Si tratta di un film sentimentale prodotto in Germania nel 2018 e diretto da Marco Serafini.

È stato una delle pellicole più apprezzate in Germania nel corso del 2018 ma la stessa fortuna non è valsa dal punto di vista internazionale. Nonostante le diverse distribuzioni, in particolare in Italia, la critica del settore non si è trovata davanti ad un progetto particolarmente ambizioso e innovativo.

Per quanto riguarda il cast che ha preso parte alla realizzazione del film, sono da menzionare i nomi di Christian Natter, Urs Remond, Monika Baumgarner ed Eva-Maria Grein Von Friedl.

Rosamunde Pilcher: La promessa, la trama del film

La storia di Rosamunde Pilcher: La promessa è incentrata sulla relazione sentimentale tra Amy e John, innamorati ma ancora incompleti dal punto di vista della realizzazione totale. Ciò che manca alla loro relazione è in particolare un figlio; John spinge per questa possibilità, al fine di dare sfogo al suo desiderio di paternità. Dal canto suo però Amy si dimostra ancora restia al grande passo, dimostrando sia con parole che fatti di non sentirsi ancora pronta ad affrontare gli impegni e le preoccupazione derivanti dal mettere al mondo un bambino.

Dopo le perplessità derivanti da una possibile nascita futura, la relazione tra i due si raffredda, in particolare quando John sceglie di accettare nuovamente l’incarico presso la Playmouth University. In particolare, visti i dissidi e la deriva che il rapporto sembrava prendere, Amy sceglie di non seguire il proprio uomo in questo progetto lavorativo separandosi da lui per un pò. Nel frattempo John ha il piacere di conoscere finalmente proprio la madre di sua moglie, Maggie. Quest’ultima non ha mai avuto modo di presentarsi prima a causa dei dissapori piuttosto forti con Amy.

Inoltre, sempre nella cittadina conosce una donna molto legata alla moglie, al punto da considerarla quasi una figlia. Nel frattempo, Amy non si perde d’animo e sceglie di continuare a portare avanti il lavoro di famiglia, ovvero la fattoria situata sull’isola dove vivono. Tra i vari impegni ha comunque modo di fare un importante conoscenza, ovvero incontra un uomo di nome Ian. Per quanto all’inizio l’incontro le sembri del tutto fortuito, scoprirà presto delle incredibili verità celate dietro quella persona e che cambieranno drasticamente la sua vita.

