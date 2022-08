Rosamunde Pilcher: la Stoffa di cui Sono Fatti i Sogni/ Su Canale 5 il film del ciclo

Rosamunde Pilcher: la Stoffa, film di Canale 5 diretto da Karola Meeder

Rosamunde Pilcher: la Stoffa di cui Sono Fatti i Sogni va in onda oggi, lunedì 22 agosto, a partire dalle ore 16:45 su Canale 5 pellicola del 2021 di genere drammatico. Il film, girato in Germania, ha la regia di Karola Meeder. Nel cast troviamo Stuart Davidson, Colin Matthews, Alexander Klaus Stecher e Diana Korner, che recitano insieme per la prima volta.

Quello di Rosamunde Pilcher è un ciclo di 157 episodi televisivi, conosciuti in tutto il mondo. Il cast tedesco di questo episodio, uno dei più recenti dell’intero ciclo, è composto da Stuart Davidson, che dal 2007 collabora alla saga, ma è famoso anche per il suo ruolo in Galavant, serie TV girata nel 2015; Colin Matthes è conosciuto per The Butcher del 2012, mentre Alexander Klaus Strecher è un volto noto della TV tedesca, dove è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli polizieschi e per la serie di Rosamunde Pilcher; la sua carriera è iniziata molto presto, infatti già dai primi anni Novanta l’attore lavorava alla radio rivolgendosi al pubblico giovanile. Diana Korner è un’attrice di teatro, cinema e TV, famosa per la sua parte in Tatort e ne La Casa del Guardaboschi, andato in onda dal 2000 al 2006 in Germania; sua figlia è l’attrice Lara Joy – Korner.

Rosamunde Pilcher: la Stoffa, la trama del film

Le storie del ciclo Pilcher sono ambientate in Cornovaglia, in Rosamunde Pilcher: la Stoffa di cui Sono Fatti i Sogni la bella Lilly è proprietaria di un negozio di abiti eco-sostenibili, ma la sua attività è in difficoltà e rischia di chiudere.

Ad aiutarla, interviene Aidan, ma oltre al lavoro, i due iniziano a condividere anche la vita privata. Cosa succederà tra i due giovani? Approfondiamo la figura di Rosamunde Pilcher che è il nome da sposata di Rosamunde Scott, nata in Cornovaglia nel 1924. La scrittrice ha dedicato alla sua terra molti romanzi, in Italia editi da Mondadori e divenuti poi anche film del ciclo Rosamunde Pilcher. La scrittrice è nota soprattutto in Germania, mentre in Patria, nel 2002 ha ricevuto il prestigioso riconoscimento dell’Order Of British Empire, per i servigi resi alla letteratura britannica.

