Rosamunde Pilcher: la vendetta di Evita/ Su Canale 5 il film con Elisabeth Lanz

Rosamunde Pilcher: la vendetta di Evita va in onda oggi, giovedì 19 marzo, su Canale 5 a partire dalle ore 14.40. La sceneggiatura è stata realizzata da Gabriele Kister, con le musiche di Richard Blackford, il montaggio di Uschi Born e i costumi di Susanna Angela Bitzer. Alla direzione, ecco la regista tedesca Christine Kabisch, che nel corso del suo percorso ha diretto lavori come Amiche nemiche, Potere e passione, Una famiglia in eredità e Chi vince prende tutto. Nel cast è presente l’attrice austriaca Elisabeth Lanz, che si è fatta notare in Il nostro amico Charly, My Life – Segreti e passioni e SOKO – Misteri tra le montagne. Viene affiancata dal collega tedesco Francis Fulton-Smith, diventato famoso grazie a Wolff – Un poliziotto a Berlino, Le indagini di padre Castell e Casi d’amore. Tra gli altri attori, vanno menzionati anche Thomas Limpinsel, Jasmin Lord, Alexander-Klaus Stecher e Colin Matthews.

Rosamunde Pilcher: la vendetta di Evita, la trama del film

La trama di Rosamunde Pilcher: la vendetta di Evita si apre con la presenza di Louisa Holmes. Quest’ultima vive insieme ai suoi due figli Anna e Winston in Cornovaglia, presso la cittadina di Maddox. La loro esistenza è all’insegna della massima tranquillità, ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Si nasconde sotto le sembianze di una giovane donna di nome Evita, che giunge in Inghilterra con l’obiettivo principale di ritrovare il suo papà Ernest. Quest’ultimo è il marito di Louisa scomparso da diversi anni nel triangolo delle Bermuda. Louisa non è assolutamente felice di incontrare Evita, che però non si arrende e vuole ricevere l’eredità economica che dovrebbe spettarle. La situazione precipita quando la ragazza trova uno scheletro nel giardino dell’abitazione di Louisa e la accusa di aver ucciso il coniuge. Nel frattempo, Evita si affida all’avvocato Peter Morrison, non sapendo che in realtà è sempre stato il grande amore di Anna, la figlia di Louisa. La situazione si fa sempre più intricata e bisogna darsi da fare per rimettere ciascun tassello al proprio posto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA