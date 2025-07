Rosamunde Pilcher: L’anello della discordia è uno dei numerosi episodi della serie tedesca che parla di sentimenti e donne forti e coraggiose

Rosamunde Pilcher: L’anello della discordia, film su Canale 5 diretto da Karola Meeder

Giovedì 17 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:50, il film sentimentale dal titolo Rosamunde Pilcher: L’anello della discordia. Si tratta di uno degli innumerevoli capitoli della collana ispirata ai romanzi della nota scrittrice britannica Rosamunde Pilcher, prodotto nel 2022 e diretto dalla regista Karola Meeder, film maker che ha lavorato a ben 7 film per la televisione di questa serie.

La protagonista è interpretata da Anja Antonowicz, attrice tedesca conosciuta dal pubblico per la sua lunga partecipazione alla serie tv poliziesca SOKO. Al suo fianco l’attore tedesco Christian Feist, che nel 2022 è apparso anche in Rosamunde Pilcher: Giorno di nozze. Nel cast anche Matthias Brenner, Nicholas Reinke, Alexandra von Schwerin, Natascha Weitzendorf e Fabian Ziems.

La trama del film Rosamunde Pilcher: L’anello della discordia, una donna tradita che lotta per i suoi figli

Rosamunde Pilcher: L’anello della discordia racconta la storia della forte e talentuosa Grace Brennan, una donna in apparenza felicemente sposata con suo marito Christopher, con cui ha avuto due figli ormai diventati grandi, Victoria e Jacob. Una sera, durante un evento organizzato per il loro anniversario di matrimonio, la donna scopre uno splendido anello nascosto nella giacca del compagno.

In un primo momento Grace pensa che sia una sorpresa per lei, ma ben presto scopre il gioiello al dito di una giovane ed affascinante attrice con cui il marito ha da tempo una relazione clandestina. Distrutta, la donna decide di mettere fine al suo matrimonio, e si trasferisce con i due figli a casa di suo padre Marvin, un uomo dai modi bruschi ma che la ama profondamente e che vive in una piccola cittadina sulla costa.

Giorno dopo giorno Grace cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita, lottando in tribunale per la custodia dei figli. Contemporaneamente, la protagonista conosce Dylan, un insegnante responsabile del campo estivo frequentato dai suoi figli. Dylan si rivela un uomo gentile ed attento, e in breve tempo diventa un punto di riferimento per Grace. Riuscirà la donna ad aprire il cuore ad un nuovo amore o le cicatrici del passato sono destinate a farla soffrire per sempre?