Rosamunde Pilcher l’arco di Cupido/ Su Canale 5 il film con Tom Beck (17 maggio)

Rosamunde Pilcher l’arco di Cupido va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, domenica 17 maggio, a partire dalle ore 16:45. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Germania nel 2007 è distribuita esclusivamente nel circuito televisivo è più in generale della Home Video. La pellicola è stata affidata alla regia di John Delbridge il quale si è occupato anche della sceneggiatura mentre il soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Rosamunde Pilcher. Nel cast di questo film sono presenti diversi attori anche piuttosto famosi tra il pubblico italiano tra i quali ricordiamo Angela Sandritter, Tom Beck, Gerhart Lippert, Olivia Silhavy, Roswitha Dierk e Jessica Franz.

Rosamunde Pilcher l’arco di Cupido, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher l’arco di Cupido. Rebecca è una giovane e bella donna che vive da tanti anni in Germania dove ha deciso di indirizzare le proprie attenzioni al lavoro di poliziotta. Sembra portare avanti un’esistenza felice grazie ai propri genitori e soprattutto grazie a delle polpettine che sembrano essere ottimali. Un giorno decide di soddisfare la richiesta dei suoi stessi genitori ed in particolar modo di raggiungerli in una meravigliosa campagna nella splendida regione della Cornovaglia.

Per lei si dimostra subito un’esperienza molto appagante e soddisfacente non solo per la bellezza del luogo, ma anche e soprattutto per la possibilità di poter trascorrere un po’ di tempo insieme ai suoi genitori visto che negli ultimi anni in ragione dei tanti impegni di lavoro ha dovuto trascorrere molto tempo lontano da loro. Durante il suo soggiorno in Cornovaglia, la giovane e bella Rebecca fa anche la conoscenza di un uomo molto affascinante di nome William. Tra di loro scatta immediatamente il colpo di fulmine con i due che iniziano a frequentarsi e sembrano poter essere destinati ad una felice vita insieme.

Tuttavia la loro attenzione ben presto verrà catalizzata da altre tipologie di esigenze. In particolare, in maniera del tutto casuale Rebecca scopre che i suoi genitori in realtà non sono altro che i suoi zii. In pratica sua madre è morta in un incidente stradale quando Rebecca era ancora piccolissima, mentre invece suo padre è vivo e soprattutto vive a pochi chilometri di distanza dalla residenza di quelli che lei credeva essere i suoi genitori biologici.

Per un incredibile scherzo del destino la ragazza scoprirà anche che William collabora con il suo vero padre ed in particolar modo gestisca per lui tutti i suoi interessi finanziari ed un enorme patrimonio. Sconvolta da questa incredibile novità, Rebecca deciderà di andare in fondo alla vicenda e soprattutto di dover intrattenere un rapporto con il suo vero padre ma questo non sarà assolutamente facile in ragione del suo carattere e dei suoi modi di fare.



