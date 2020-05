Rosamunde Pilcher Le ali della speranza/ Su Canale 5 il film con Nina Bott

Pubblicità

Rosamunde Pilcher Le ali della speranza va in onda su Canale 5 prevede per il pomeriggio di oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 17 la messa in onda del film di genere sentimentale drammatico . Una pellicola che è stata realizzata in Germania nel 2007 con la regia affidata a Dieter Kehler, il soggetto e la sceneggiatura sono stati scritti da Monica Simon, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Franz Ritschel e le musiche della colonna sonora sono state composte da Richard Blackford. Nel cast sono presenti Oliver Boysen, Oliver Tobias, Nina Bott, Patrick Graser, Stefanie Poljakof e Diana Korner.

Rosamunde Pilcher Le ali della speranza, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher Le ali della speranza. Tom dopo aver conseguito la laurea in ingegneria Aeronautica ad Harvard negli Stati Uniti d’America decide di far ritorno in Gran Bretagna nei pressi della piccola isola di Wight dove la sua famiglia ha una splendida tenuta. Le cose tuttavia dalla sua partenza sono cambiate moltissimo soprattutto nel suo carattere. L’uomo è tornato infatti insieme ad una splendida donna di nome Samantha e alla sua fidanzata. Samantha è di origini californiane e soprattutto è una pilota di aerei per cui progetta insieme al suo fidanzato la possibilità di tornare negli Stati Uniti d’America ed aprire una scuola di aeronautica. Il padre di Tom, Roger, non è del tutto contento del ritorno del figlio Anche perché per lui aveva prospettato la possibilità che potersi occupare dell’azienda di famiglia ossia di un cantiere navale che costruisce barche di un certo prestigio.

Pubblicità

Il figlio cerca di assecondare le esigenze del padre le aspettative ma le cose non sembrano andare nel migliore dei modi anche perché il giovane ingegnere si vende purtroppo subito protagonista di un grave errore consegnando ad un prestigioso cliente uno yacht che presenta una falla piuttosto rilevante. Il clamoroso errore comporterà degli scompensi notevoli nel budget e nelle finanze dell’azienda il che metterà a rischio tutta l’attività costruita con tanti sacrifici nel corso dei decenni. Le cose insomma per Tom non vanno benissimo anche perché si farà viva dopo tantissimo tempo la sua ex fidanzata Virginia. Insomma per il giovane ingegnere c’è da fare chiarezza della sua vita partendo dal suo cuore soprattutto scoprendo se sia ancora innamorato di Virginia oppure Samanta rappresenti la donna ideale con cui costruire un futuro solido ed estremamente felice. Inoltre dovrà capire se continuare a lavorare nell’azienda di famiglia oppure dedicarsi alla sua grande passione per il mondo degli aerei.



© RIPRODUZIONE RISERVATA