Rosamunde Pilcher: Leggende e magia/ Mistero e sentimento, di Marco Serafini, oggi, lunedì 14 agosto 2023

Rosamunde Pilcher: Leggende e magia, diretto da Marco Serafini

Lunedì 14 agosto, andrà in onda, nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14,45, il film romantico della fortunata serie Rosamunde Pilcher: Leggende e magia.

La pellicola è diretta dal regista lussemburghese di origini italiane Marco Serafini, che nella sua lunga carriera ha diretto molti lungometraggi ispirati ai romanzi della celebre scrittrice come La scrittrice scomparsa e l’amore, Il fantasma di Cassley, Incontro con il passato e L’eredità di nostro padre.

Nel cast, i personaggi principali sono interpretati dall’attrice tedesca Isabella Krieger, nota per la sua collaborazione a progetti come Curse of Mesopotamia e Citizen Animal, e Max Woelky volto celebre di film come Inga Lindstrom: L’altra figlia e Dead man working.

Al loro fianco due attori molto noti in Germania: Walter Kreye, conosciuto per aver preso parte a Rosamunde Pilcher: Appuntamento al fiume e al film Le due eredità, e Jakob Philipp Graf che ha collaborato in Europe Raiders e Meet Me in the Woods.

La trama del film Rosamunde Pilcher: Leggende e Magia, la commedia rosa si tinge di giallo

Rosamunde Pilcher: Leggende e magia racconta la storia della bella Olivia Walsh (Isabella Krieger) che, nonostante abbia dovuto affrontare diverse opposizioni, ha deciso di inaugurare un’attività in proprio.

In particolare ha avviato un’attività turistica, mettendo a disposizione dei bus d’epoca per fare conoscere ai turisti le bellezze del luogo.

Purtroppo però non tutto va secondo i suoi piani e la protagonista si trova ben presto a dover risolvere una serie di problemi: in primis l’albergo di lusso che aveva riservato per i suoi clienti non è più disponibile, così la ragazza, senza perdersi d’animo, porta la comitiva in un piccolo albergo in Cornovaglia in cui lavora Nicolas (Max Woelky), un suo grande amico.

Tuttavia gli imprevisti non sono finiti, infatti Arthur Talbot, uno dei turisti più anziani, scompare improvvisamente.

Nel gruppo inizia a girare voce che l’uomo sia scomparso a causa di alcune rocce magiche presenti in quella zona; Olivia e Nicolas non credono però a questa strana teoria e iniziano a cercare il povero Arthur. Sarà magia o qualcos’altro?











