Rosamunde Pilcher: leggende e magia/ Su Canale 5 il film con Isabella Krieger

Rosamunde Pilcher: leggende e magia, film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Rosamunde Pilcher: Leggende e Magia è un film tedesco dell’anno 2019, di genere sentimentale, prodotto da ZDF e trasmesso oggi, 4 luglio, su Canale 5 alle ore 16.45.

Il film è diretto da Marco Serafini (Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre, Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato, Rosamunde Pilcher: La lettera) e ha come principali interpreti Isabella Krieger (Curse of Mesopotamia, Citizen Animal), Max Woelky (Inga Lindstrom: L’altra figlia, Dead man working), Walter Kreye (Rosamunde Pilcher: Appuntamento al fiume, Le due eredità) e Jakob Philipp Graf (Europe Raiders). La sceneggiatura è affidata a Susanne Hertel, nota per aver lavorato a numerosi altri film della saga, come Rosamunde Pilcher: Valigie e segreti.

Rosamunde Pilcher: leggende e magia, la trama del film

Rosamunde Pilcher: Leggende e magia ha come protagonista Olivia Walsh (Isabella Krieger), la quale, nonostante le numerose opposizioni riscontrate, ha deciso di avviare una propria attività. Fornisce, infatti, in autobus d’epoca, dei tour a tema per i turisti. Il desiderio che la propria attività si possa avviare nel modo migliore, così da far ricredere anche gli sfiduciati, purtroppo non basta e le sfortune non tardano ad arrivare. Sin dal tour iniziale organizzato, infatti, Olivia ha dovuto fronteggiare numerose difficoltà: prima tra tutte, l’albergo di lusso prenotato per i propri clienti non era più disponibile.

Senza scoraggiarsi, quindi, l’intraprendente Olivia decide di portare i partecipanti al tour presso il piccolo albergo in Cornovaglia gestito dal suo amico, Nicolas Arlington (Max Woelky). Le sorprese però non sono finite e, proprio durante il tour, Arthur Talbot, uno dei partecipanti più anziani, scompare. Martha Miller, altra turista del gruppo, si convince che la scomparsa di Arthur sia collegato ad influenze magiche presenti nella zona, ossia rocce con proprietà malefiche ed esoteriche. Non credendo a tale ipotesi, Nicolas e Olivia si mettono immediatamente alla ricerca di Arthur.

Dopo una serie di colpi di scena i protagonisti scoprono che in realtà, Arthur, ha inscenato la propria scomparsa soltanto per sfuggire alla sorretta Harriet Talbot e inseguire il suo grande amore, la cantante Corinne O’Dowd. L’amore, quindi, trionfa; anche per Olivia e Nicolas che, durante la ricerca, scoprono una inaspettata sintonia.

Le curiosità sul film “Rosamunde Pilcher: leggende e magia”

Le riprese di Rosamunde Pilcher: Leggende e Magia si sono svolte, in prevalenza, nel Regno Unito, precisamente in Cornovaglia, dove peraltro è ambientata l’intera vicenda.

La saga Rosamunde Pilcher nasce dai romanzi scritti dalla omonima scrittrice britannica, venuta a mancare nell’anno 2019, la quale ha pubblicato i suoi primi dieci romanzi utilizzando uno pseudonimo, Jane Fraser; soltanto nell’anno 1955 si decise a dare il proprio nome al romanzo A secret to Tell, così abbandonando Jane Fraser e la sua vita da casalinga. L’ultimo romanzo è stato scritto nell’anno 2000 ed ottenne addirittura il riconoscimento O.B.E. dalla Regina Elisabetta II.











