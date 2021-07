Rosamunde Pilcher: Leggende e magia/ Su Canale 5 il film con Walter Kreye (22 luglio)

Rosamunde Pilcher: Leggende e magia vedrà la sua programmazione oggi, 22 luglio 2021, a partire dalle 16.45 su Canale 5. Ci troviamo di fronte a una pellicola di produzione tedesca che ha visto la sua apparizione sui piccoli schermi teutonici nel recente 2019. Il film che in lingua madre prendeva il titolo di Rosamunde Pilcher: Der magische Bus è stato diretto dall’italiano Marco Serafini. Il cast di attori che ha prestato la sua opera nella pellicola è in buona parte riconducibile agli altri episodi della saga di Rosamunde, tra di essi si segnalano Walter Kreye, Max Woelky, Isabella Krieger e Jakob Philipp Graf. La pellicola anche a causa della sua recente messa in onda è una prima televisiva per gli schermi italiani.

Chi ha rubato la mia vita?/ Su Rai 2 il film con Sarah Butler (oggi, 22 luglio 2021)

Rosamunde Pilcher: Leggende e magia, la trama del film

Ora soffermiamoci sulla trama di Rosamunde Pilcher: Leggende e magia. Olivia è una donna simpatica e affabile che lavora duramente in un agenzia di viaggi. la sua grande passione nonché la sua bravura la portano a diventare in breve tempo un punto di riferimento per tutti coloro che frequentano l’agenzia. Piano piano nella sua testa si fa strada l’idea di mettersi in proprio. Gli amici stigmatizzano la sua scelta stante i rischi che questa comporta. Olivia oltre ad essere affabile e brava è anche testarda e per questo alla fine si licenzia dalla agenzia di viaggi che gestiva. La sua idea è quella di acquistare un bus turistico, ristrutturarlo e con quello offrire viaggi all inclusive, la sua prima meta: la Cornovaglia. Insieme ad un suo amico la donna riesce a convincere quattordici turisti, ma appena arrivati sul luogo di villeggiatura arriva il primo grave imprevisto.

Sogno di una notte di mezza età/ Streaming della "commedia da camera" su Rai 3

L’hotel a cinque stelle che la donna aveva prenotato per il gruppo è infatti costretto a chiudere per un allagamento improvviso, la soluzione di fortuna prospettata al gruppo, un antico maniero, non soddisfa completamente la donna, vogliosa di voler fornire il meglio ai turisti. Di parere esattamente contrario il gruppo di turisti che invece restano ammaliati dalla bellezza del luogo. Il viaggio va avanti tra imprevisti, come ad esempio la sparizione di un turista del gruppo, sparizione che alcuni fanno ricondurre alla magia del luogo che stanno visitando. Alla fine la bravura della donna unita alla sua simpatia trasforma questo suo primo viaggio in un vero e proprio successo, e forse alla fine la donna troverà anche quell’amore che nella sua precedente vita da impiegata gli era stato sempre negato.

LEGGI ANCHE:

Come ti ammazzo il Bodyguard/ Streaming del film su Rai 2 "che funziona a tratti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA