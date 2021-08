Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre/ Su Canale 5 il film con Lena Meckel

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre anima il pomeriggio di oggi, lunedì 2 agosto, su Canale 5 a partire dalle ore 16.30. La pellicola è stata diretta da Marco Serafini, regista di altri film ispirati ai romanzi della famosa scrittrice Rosamunde Pilcher. Il film del 2018 è destinato al circuito televisivo, è distribuito e prodotto da ZDF e fa parte del genere sentimentale. Tra i protagonisti troviamo Lena Meckel, una giovane attrice tedesca di appena 28 anni, che nello stesso anno di uscita di – L’eredità di nostro padre – ha lavorato in – Conta su di me -. Il protagonista maschile è Frederik Götz, anche lui come la sua collega ha in attivo due film che fanno parte del filone che hanno come soggetto i romanzi sentimentali: l’altro suo lavoro è – Inga Lindstrom: ritorno a casa -. Le musiche sono di Patrick Schmitz che ha curato le colonne sonore dei film Rosamunde Pilcher quali: – La promessa, Un piacevole imprevisto, Fidarsi è bene innamorarsi è meglio, Segreti tra amici.

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre, la trama del film

Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre continua a raccontare la storia di Iris Harding (Lena Meckel), la ragazza che dopo la morte del padre crede di ereditare una fortuna invece scopre di essere figlia non biologica e perde ogni diritto all’eredità. Le viene offerto un lavoro nella rivista diventata di proprietà della sua matrigna e viene assunta come redattrice della rubrica – La posta del cuore -, dove comincia ad occuparsi del suo primo caso: ritrovare l’amore di gioventù del signor John padre defunto di Greta Winterbottom malata terminale. La signora però vuole mantenere segreta la sua ricerca e non vuole farlo sapere al suo fratellastro e Maura, l’ultima moglie del padre. Dopo qualche tempo, Greta muore e Iris decide di continuare con le indagini. La giovane giornalista incontra Patrick, conoscendolo si rende conto che dietro il suo carattere burbero e duro, si nasconde in realtà una persona speciale. Sebbene Iris è fidanzata con Marc e vive con lui in un appartamento a Londra, dopo poco tempo che frequenta Patrick si sente attratta da lui. Quando finalmente scopre l’identità dell’amore di gioventù di John, i suoi sentimenti entrano in confusione.

