Rosamunde Pilcher: Of Tea and Love/ Su Canale 5 il film con Leander Licht (24 giugno)

Rosamunde Pilcher: Of Tea and Love va in onda oggi, giovedì 24 giugno, su Canale 5 a partire dalle ore 16:45 in Prima TV. Si tratta della nuova commedia romantica firmata Rosamunde Pilcher , che narra di una storia d’amore con i suoi drammi e e le sue difficoltà d’amore e sulla vita dei protagonisti che gira tutta intorno ad una piantagione di tè. Ancora una volta, la redazione e la produzione della serie Pilcher hanno scoperto in Anna Puck un grande talento per la televisione tedesca. Nella storia d’amore “Von Tee und Liebe” (ZDF / FFP New Media), l’attraente attrice incarna la figlia di una coppia di piantagioni di tè sopraffatta dal lavoro e dai debiti. Nel cast troviamo attori molto famosi in patria e meno in Italia come Kirsten Block, Leander Licht, Anna Puck e Kirsten Block.

Ossessione senza fine il ritorno/ Su Rai 2 il film con Eric Roberts (oggi, 24 giugno)

Rosamunde Pilcher: Of Tea and Love, la trama del film

E ora soffermiamoci sulla trama di Rosamunde Pilcher: Of Tea and Love. Quando Finn Huxley (Leander Licht) si presenta come un bevitore di caffè in risposta alla domanda di Ella Morgan (Anna Puck), diventa chiaro: l’uomo è rude ed ha un carattere da lavorare. La madre di Ella, Jane (Kirsten Block) ha assunto l’esperto di marketing per salvare la piantagione di tè della famiglia. Ma diventa presto chiaro che c’è molto altro da salvare con i Morgan – e Finn fa il suo lavoro tutt’altro che male … Soprattutto, il gentiluomo si trasforma in un amante leale in un batter d’occhio, ma questo atteggiamento è altrettanto inaffidabile dato il suo modo di porsi iniziale.

LEGGI ANCHE:

Samba/ Video, su Rai 3 il film con Omar Sy (oggi, 24 giugno 2021)Sono pazzo di Iris Blond/ Su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Claudia Gerini

© RIPRODUZIONE RISERVATA