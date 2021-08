Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella, Canale 5/ Un film dal ciclo romantico

Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella va in onda su Canale 5 oggi, giovedì 12 agosto, a partire dalle ore 16.30. Si tratta di una pellicola del 2018 destinata al circuito televisivo, distribuito da Zweites Deutsches Fernsehen. La regia è affidata a Stefan Bartmann non nuovo nella direzione di questo genere di rappresentazioni, difatti ha curato le riprese di 10 film tratti ai romanzi della famosa scrittrice Rosamunde Pilcher. Nel cast abbiamo: Maxi Warwel, giovane attrice tedesca, nata a Berlino dove in questo film interpreta il ruolo della protagonista e rappresenta uno dei film più importanti della sua filmografia, fino ad oggi.

Il protagonista maschile è Florian Odendahl, che ha interpretato se stesso nella serie tv poliziesca – SOKO München – nel ruolo del dottor Maximilian Weissenböck.

Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Rosamunde Pilcher Per amore di una sorella. Nelly è una giovane donna campionessa olimpionica di scherma, al matrimonio della sorella Eve accetta di farle da damigella d’onore. Durante la celebrazione delle nozze a modo di conoscere Leo, il testimone di nozze e migliore amico dello sposo. Fin dalle prime battute tra i due si instaura una perfetta alchimia, che li accompagnerà per tutto il corso del cerimoniale. Tanto che finiscono per provocarsi sull’ambizione professionale di Nelly e sulla loro inadeguatezza a rivestire il ruolo di testimoni. Quando Eve rimane incinta e dà alla luce il suo primo figlio, come madrina e padrino del nascituro sceglie di nuovo i suoi testimoni di nozze, Leo e Nelly.

I due giovani per la seconda volta si ritrovano a svolgere un compito in coppia. La tranquilla e felice vita dei neo genitori viene stravolta da un incidente stradale che li vede coinvolti. Bill muore, mentre Eve finisce in ospedale in coma, l’unico che rimane illeso è il piccolo Jamie. A questo punto Nelly e Leo non possono tirarsi indietro e mantengono quanto promesso, ovvero prendersi cura del piccolo. Per facilitare il compito, i due ragazzi decidono di trasferirsi con Jamie nella casa di Leo, in attesa che Eve si riprenda ed esca dal coma. Nelly e Leo nonostante le difficoltà crescono Jamie come se fossero una vera famiglia, ma per farlo dovranno superare incomprensioni, diversità caratteriali e sopportarsi a vicenda.

