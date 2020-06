Rosamunde Pilcher per amore di una sorella/ Su Canale 5 il film con Maxi Warwel

Pubblicità

Rosamunde Pilcher per amore di una sorella va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:40 di oggi, giovedì 11 giugno. Si tratta di un film televisivo realizzato in Germania nel 2018 dalla casa cinematografica ZDF. La regia è stata realizzata da Stefan Bartmann, il soggetto è tratto da uno dei romanzi di Rosamunde Pilcher mentre la sceneggiatura è stata rivista da Jochen S. Franken e Martin Wilke. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Andreas Weidinger ed il montaggio è frutto del lavoro di Uschi Born. Nel cast sono presenti Maxi Warwel, Florian Odendahl, Roman Knizka, Kim-Sarah Brandts, Kieran Stuart e Gotz Schubert.

Rosamunde Pilcher per amore di una sorella, la trama del film

Ecco la trama di Rosamunde Pilcher per amore di una sorella. Nelly, oltre che essere una bella e giovane donna, è anche una schermitrice olimpica dotata di straordinario talento. In un periodo di pausa dagli allenamenti che deve eseguire con estrema attenzione per preservare la propria forma fisica, viene invitata dalla propria sorella a prendere parte al suo matrimonio in maniera centrale ed in particolar modo dovrà ricoprire il ruolo di damigella d’onore. La sorella Eve, infatti, sta per sposare il suo storico fidanzato Bill. È il coronamento di un sogno d’amore durato diversi anni e che soprattutto ha permesso ai due di superare i momenti anche piuttosto difficili. Le emozioni durante la celebrazione sono tantissime e soprattutto anche la giovane olimpionica dimostra di avere particolarmente a cuore quello che è il futuro della sorella. Durante l’evento la donna farà anche la conoscenza di un invitato particolare di nome Leo che è praticamente il migliore amico dello sposo e soprattutto il suo testimone.

Fin dal primo momento in cui i loro sguardi si incrociano, i due si rendono conto di essere attratti l’uno dall’altro tant’è che trascorrono diversi momenti a chiacchierare amabilmente proprio come se si conoscessero da tempo punzecchiandosi a vicenda. Qualche mese più tardi da quel matrimonio la sorella e suo marito danno alla luce il primo figlio a cui viene dato il nome di Jamie. La coppia decide che a fungere da padrino e da madrina del loro primo figlio siano proprio la sorella e Leo. Purtroppo, qualche settimana più tardi i due sposini saranno protagonisti di un drammatico incidente stradale nel quale lui perderà la vita, mentre lei si ritroverà in coma.

Un momento molto difficile nel quale la sorella dovrà mettere da parte le sue velleità per quanto concerne la scherma in quanto scoprirà che Eve l’aveva scelta insieme a Leo per fungere da tutori del figlio nel caso fosse successo loro qualcosa di terribile. Così Nelly e Leo si troveranno ad occuparsi del bambino, il che li metterà nelle condizioni di dover convivere quantomeno fino a che la sorella non si risvegli dallo stato di coma. Sarà un periodo particolarmente difficile per loro con tante responsabilità e soprattutto con la consapevolezza che la convivenza non è sempre scontata e semplice, ma alla fine riusciranno a trovare la forza e soprattutto l’amore per andare avanti e soprattutto per rendersi conto di poter star bene insieme.



