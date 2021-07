Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Florian Wünsche

‘Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti’ è il titolo proposto nella seconda parte del pomeriggio dalla programmazione Canale 5 nella giornata di oggi, 15 luglio 2021, con inizio alle ore 16,45. Ormai è noto a tutti: la saga dedicata alle faccende di cuore, quasi sempre ambientate nella campagna inglese, voluta dalla scrittrice britannica Rosamunde Scott, è cresciuta molto nel cinema televisivo tedesco che ha dedicato a queste piccole storie d’amore una serie amatissima dal pubblico del piccolo cinema domestico. Questo episodio, tra l’altro, è diretto da un abile cineasta che inizia la sua carriera in ambiti psicologici, motivo per il quale ben conosce i sottili meccanismi del cuore e come aumentare quel pathos sentimentale che ha reso così celebre la serie, il berlinese Stefan Bartmann. Il regista è cresciuto molto a livello internazionale nel cinema per la Tv, l’Italia l’ha incontrato, dopo molti film in lingua tedesca mai giunti sui nostri palinsesti, con la serie ‘Circle of Life’, poi, ancora una volta coinvolto nella regia di più episodi di un serial televisivo, arriva il successo internazionale con ‘La valle delle rose selvatiche (Im Tal der wilden Rosen)’, storia romantica e avventurosa di donne pioniere nell’America dell’800 durante la colonizzazione delle Montagne Rocciose, in seguito, ancora una volta tradotto in italiano, ‘La nave dei sogni (Das Traumschiff)’, serie post-litteram che ricorda tanto le vicende di cuore di ‘Love Boat’, quindi l’ambientazione sono le navi di lusso da crociera.

Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti, la trama del film

Leggiamo la trama di Rosamunde Pilcher: Quando meno te lo aspetti. Bruno (Florian Wünsche), sta per rientrare a casa, nella sua città natale dove potrà incontrare, in seguito ad un recente fallimento sentimentale, un ex fiamma non del tutto spenta. Durante il tragitto il ragazzo ha un problema alla sua autovettura e mentre si trova in panne sul ciglio della strada incontra un’affascinante sconosciuta, Sophie (Jenny Bach), che lo aiuta ad uscire dalla contingenza dovuta alla macchina in panne. Sophie è davvero così ignota? Non del tutto, visto che i due si amarono anni prima per una sola notte e il ricordo di quella fiamma non è ancora del tutto sopito, motivo per il quale Bruno rimette in discussione tutta la sua vita, l’amore che dovrà incontrare, le scelte per il suo futuro.

