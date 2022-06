Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti/ Su Canale 5 il film con Jenny Bach

Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti, film diretto da Stefan Bartmann

Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti è un film tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice britannica e vain onda su Canale 5 a partire dalle 16,30 oggi, 13 giugno 2022. Si tratta di una pellicola di genere sentimentale del 2016 prodotta in Germania diretta da Stefan Bartmann.

Ragazze nel pallone la rivincita/ Su Italia 1 il film con Bree Turner

Gli interpreti sono: Jenny Bach, Florian Wünsche, Saskia Vester, e Günter Barton. Sicuramente si tratta di un film adatto soprattutto a un pubblico femminile più adulto ma può piacere a chiunque.

Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti, la trama del film

Il racconto di Rosamunde Pilcher: quando meno te lo aspetti ha come protagonista un giovane molto attraente di nome Bruno deluso e amareggiato per la fine di una storia d’amore e tenta in tutti i modi di dimenticare. Un giorno decide di affrontare un viaggio per raggiungere i suoi genitori e durante il percorso la sua auto ha un guasto. Il caso vuole che incontri Sophie una ragazza con la quale ha avuto una fugace passione di una notte e della quale si era innamorato, ma che, purtroppo scompare improvvisamente.

Il ritorno di Joe Dakota/ Su Rete 4 il film con Jock Mahoney

Lo scopo del viaggio è dettato da un evento funesto, infatti, si reca dai genitori dopo la morte della sorella. Bruno desidera aiutarli nella gestione dell’hotel appartenente alla famiglia.Il ragazzo si impegna in tutti i modi per salvare l’albergo dalla bancarotta, ma il padre viene informato di una notizia a dir poco sconcertante. Il futuro marito di Sophie, che è un uomo d’affari privo di scrupoli, ha deciso di organizzare l’imminente matrimonio proprio nell’hotel. Avvilito dalla notizia, Bruno comprende che l’unica maniera per salvare l’albergo e dare una svolta alla sua vita è quella di riconquistare la ragazza prima dell’irreparabile. Il ragazzo riesce nel suo intento portando a galla delle realtà molto scomode.

Ragazze nel pallone: o tutto o niente/ Su Italia 1 il fil diretto da Rash (12 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA