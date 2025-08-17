Oggi domenica 17 agosto va in onda su Canale5 Rosamunde Pilcher: Quattro palloncini e un funerale, un film dai temi universali...

Oggi domenica 17 agosto 2025 va in onda su Canale 5, Rosamunde Pilcher: quattro palloncini e un funerale, 15.45 (1ª tv). È una delle puntate della serie tratta dai romanzi della scrittrice britannica Nina Vukovic, che aveva debuttato alla regia nel 2017 con Detour. La sceneggiatura è di Andreas Bradler e Karsten Rüter e la musica è di Andreas Weidinger.

La protagonista di Rosamunde Pilcher: quattro palloncini e un funerale, il volto femminile, è Meriel Hinsching che, nel 2019, ha già recitato in Rosamunde Pilcher: mia cugina, l’amore & io. Accanto a lei, in questo caso, Moritz Otto e Bernd-Christian Althoff, due attori tedeschi famosissimi in patria come interpreti di SOKO, serie TV poliziesca.

Nel cast anche: Janina Hartwig, Andreas Hoppe, Sarah Corbridge, Kate Edney e Tim Seyfert. Quattro palloncini e un funerale mette in scena Gwen, una giovane fiorista dal cuore tenero che ha un rapporto contrastato con sua madre Ellen, arcigna e alienata dal dialogo, che Gwen vuole allontanare da sé.

Proprio Ron, da sempre braccio destro di Ellen, è l’unico in grado di mantenere un apparente fragile equilibrio fra le due donne e di riportare spesso la pace in famiglia grazie al suo animo pacato. Durante una delle sue solite consegne di fiori al cimitero, Gwen ha un brutto incidente.

Al suo risveglio ritrova il dottor Lennard, con cui nasce subito una grande sintonia, ma Gwen viene a sapere che Lennard ha perso la moglie un anno fa in un tragico incidente. Nonostante sia molto combattuta sul da farsi, alla fine Gwen decide di allontanarsi. Un giorno, però, Gwen trova nel suo giardino un palloncino con un messaggio scritto dalla piccola Lilly, la figlia di Lennard, per la madre che non c’è più.

Un gesto che ne darà vita a tanti altri che finiranno per intrecciare nuovamente le strade della donna e del dottore. Nel frattempo, il suo capo Joey tenta di conquistarla a suon di battute e amore, ma Gwen si rende conto che il suo cuore appartiene già a Lennard.

Quattro palloncini e un funerale, ecco alcune curiosità sul film

Quattro palloncini e un funerale è stato prodotto in Germania con il titolo originale Vier Luftballons und ein Todesfall ed è un film che racconta una storia profonda e universale sul lutto, la possibilità di una rinascita romantica, le complesse relazioni familiari e il coraggio di cogliere una seconda possibilità di vita e di amore dopo la perdita di una persona cara.

Il film è basato su uno dei romanzi della grande scrittrice britannica Rosamunde Pilcher, i cui libri sono stati tradotti in decine di lingue e sono stati trasformati in oltre 80 film per la TV, molto amati in Germania, dove sono diventati un considerevole fenomeno culturale.

Pilcher è nata in Cornovaglia nel 1924 e ha prestato servizio nel Women’s Royal Naval Service durante la Seconda guerra mondiale, prima di dedicarsi alla scrittura.

Ha esordito nel 1949 con lo pseudonimo di Jane Fraser, ma è con il suo vero nome che ha raggiunto il successo internazionale, soprattutto con il romanzo del 1987 I cercatori di conchiglie. Sposata con Graham Hope Pilcher, ha quattro figli, tra i quali Robin Pilcher, anch’egli autore. Nel 2002 le è stato conferito l’O.B.E. dalla regina Elisabetta II per i suoi servizi alla letteratura.