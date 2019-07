Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino/ Su Canale 5 il film con Christof Arnold

Oggi pomeriggio, giovedì 25 aprile, a partire dalle ore 16:50 va in onda il film “Rosamunde Pilcher – Scherzi del destino“. Si tratta di una pellicola girata in Germania nel 2014 e diretta dal regista Hans Jurgen Togel. I protagonisti del film sono Henriette Richter–Rohl, Christof Arnold, Gaby Dohm, Friedrich von Thun e Johanna Klante. La pellicola romantica fa parte di una serie di film (80) per la tv realizzati in Germani tra il 1993 e il 2o10 ispirati ai romanzi scritti da Rosamunde Pilcher, la scrittrice inglese scomparsa lo scorso febbraio.

Rosamunde Pilcher – Scherzi del destino, la trama del film

Steve (Christof Arnold), giovane architetto, chiede alla sua fidanzata Cory di sposarlo. Ma, inaspettatamente, la ragazza rifiuta la sua proposta di matrimonio. Dopo una notte all’insegna degli eccessi, Steve si sveglia al fianco della giovane artista Jennifer Miller (Henriette Richter-Röhl). La ragazza, infatti, alla disperata ricerca di un alloggio si è insediata in casa di Steve pensando fosse disabitata. Per questo motivo tutti credono che Jennifer sia sua moglie. Mentre la giovane artista non smentisce, per Steve la situazione diventa sempre più complicata quando Cory torna sui suoi passi, rivalutando la sua proposta. Tra due donne molto diverse tra loro, Steve dovrà scegliere quella più adatta a lui.

