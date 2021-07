Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici/ Su Canale 5 il film con Denise Zich (1 luglio)

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici va in onda oggi, 1 luglio, a partire dalle ore 16.40 su Canale 5. La pellicola è del 2017 e diretta da Hans-Jürgen Tögel, lo stesso regista di – Inga Lindstrom: Luna d’estate – Rosamunde Pilcher: La casa vuota – Inga Lindstrom: Mia moglie e le sue sorelle. Il cast è formato da: Denise Zich che ha partecipato a cinque episodi della serie tv – Rosamunde Pilcher – e da Patrik Fichte protagonista di altri film sentimentali come: – Inga Lindstrom: Nella rete dell’amore – Katie Forde: L’angelo del faro – Rosamunde Pilcher: Improvvisamente fu amore. Entrambi gli attori sono noti al grande pubblico per aver prestato il volto al cinema sentimentale tedesco. Ulteriori protagonisti sono: Peter Nünemann e Katja Woywood.

Man on Fire: Il fuoco della vendetta/ Streaming del film su Rai 2 "concitato e teso"

Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici, la trama del film

Soffermiamoci ora sulla trama di Rosamunde Pilcher: Segreti tra amici. Sandra Cale (Denise Zich) è una consulente aziendale che vive una storia clandestina con il suo capo. Dopo vent’anni la donna programma di organizzare una reunion coinvolgendo tutti i suoi ex compagni di classe. Sandra e il suo capo Peter approfittano di questa rimpatriata per fare il viaggio in compagnia e trascorrere del tempo insieme, ma prima della partenza i due discutono animatamente, perché Peter non ha nessuna intenzione di divorziare dalla moglie e Sandra è stanca di rivestire il ruolo di amante, così prepara le valigie e parte per la Cornovaglia senza accompagnatore. Quando si imbatte casualmente con Luke, uno dei suoi ex compagni di classe, diventato un famoso fotografo, la ragazza sceglie di andare con l’uomo alla rimpatriata.

Missione in Oriente - Il brutto americano/ Su Rete 4 il film di George Englund

Luke non perde un attimo e si butta tra le braccia di Sandra, quello che la donna non sa è che l’uomo la sta semplicemente usando per far ingelosire Kate, un’amicizia in comune e che in passato avevano avuto una relazione sentimentale. A complicare ulteriormente la posizione di Sandra sono una serie di lettere minatorie che riceve da uno sconosciuto che si firma con il nome di Robin Hood e che la minaccia scrivendole che è disposto a rendere pubblico alcuni vecchi segreti. Come si evolveranno gli eventi? Sandra riuscirà a trovare la tranquillità tanto desiderata o sarà costretta a tornare a casa nella vita di sempre a fare l’amate? Kate e Luke riusciranno ad innamorarsi di nuovo oppure la loro storia si chiude completamente lasciando che la loro relazione rimanga solo un ricordo del passato?

LEGGI ANCHE:

Pure Country: una canzone nel cuore/ Su Canale 5 il film con Willie Nelson

© RIPRODUZIONE RISERVATA