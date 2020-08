Rosamunde Pilcher, segreti tra amici/ Su Canale 5 il film con Patrik Fichte

Rosamunde Pilcher, segreti tra amici andrà in onda oggi, giovedì 13 agosto, su Canale 5 alle ore 16.30. Si tratta di una pellicola girata nel 2017 di genere drammatico sentimentale con il titolo originale di Rosamunde Pilcher: Nie wieder Klassentreffe. Il regista del film è Hans-Jürgen Tögel già direttore di numerose altre rivisitazioni della serie di romanzi da cui la pellicola è tratta. Il cast comprende alcuni volti già noti al grande pubblico per aver recitato nel cinema sentimentale tedesco, tra cui i protagonisti Denise Zich e Patrik Fichte, ulteriori personaggi sono Katja Woywood, Jens Peter Nünemann. Le musiche sono curate da Heidrun Britta Thomas.

Rosamunde Pilcher segreti tra amici, la trama del film

Rosamunde Pilcher, segreti tra amici vede protagonista la giovane consulente aziendale Sandra che ormai lontana dalla città in cui è cresciuta decide di organizzare una rimpatriata con gli amici di un tempo e la classe. La vita di Sandra non è semplice, vive infatti da anni una relazione clandestina con il suo capo che però sfortunatamente è già sposato. per concedersi qualche giorno di ferie insieme Peter decide di partire con Sandra e passare insieme il periodo con i compagni di classe.

Prima della partenza però le cose non vanno come previsto e la giovane coppia discute animatamente a causa del fatto che Peter non vuole lasciare la moglie per Sandra, stufa ormai di essere solo l’amante. la donna decide così di partire da sola alla volta di Stoccolma.

Anche qui le cose non sembrano andare per il meglio, Sandra incontra infatti il vecchio compagno che le si butta tra le braccia, diventato un fotografo di successo Luke, tornerà insieme a Sandra. Il suo interesse però non è puro, ha infatti un secondo fine, desidera far ingelosire l’ex fiamma, amica comune di entrambi Kate. A Stoccolma la povera Sandra riceverà anche delle lettere minatorie da parte di un certo Robin Hood che la minaccerà di svelare segreti del passato. Come si evolveranno le cose? Sandra riuscirà a trovare un po’ di tranquillità o sarà costretta a tornare dal suo capo senza aver trovato pace. Kate e Luke si innamoreranno di nuovo o rimarrà solo un bel ricordo della loro storia da favola?

