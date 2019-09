Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici/ Su Canale 5 il film del ciclo romantico

Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici andrà in onda in prima visione tv su Canale 5 nella prima serata di domenica 8 settembre, alle ore 21.25. Ci troviamo di fronte a un film per la televisione di genere sentimentale diretto nel 2017 da Hans-Jurgen Togel (La nave dei sogni – Viaggio di nozze a Lisbona, Rosamunde Pilcher – Le due verità di David, Crociere di nozze – Turchia) e interpretato da Denise Zich (La nave dei sogni – Maldive, Mind the Men – Nella mente degli uomini, Una famiglia in eredità), Patrik Fichte (La nave dei sogni – Cuba, Katie Fforde – L’angelo del faro, La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Nuova Zelanda), Jens Peter Nunemann (Rosamunde Pilcher – Il sapore del passato) e Katja Woywood (Toni Costa: un commissario a Ibiza – Pioggia rossa, Hanna e il pinguino, Let’s dance).

Rosamunde Pilcher – Segreti tra amici, la trama del film

Sandra Cale, consulente aziendale, ha tagliato i ponti da molto tempo con i suoi vecchi compagni di classe. Dopo 20 anni di silenzio però decide di partecipare a una riunione di classe, a cui si farà accompagnare dal fidanzato Peter. La loro unione sembra, solida, tanto che Sandra decide di presentare Peter alla madre e le comunica che lui le farà da accompagnatore alla festa. Peter però è sposato e non trova il coraggio per chiedere il divorzio alla moglie. Proprio per questo motivo lui e Sandra finiscono per litigare e lei si allontana stizzita. Poco dopo Sandra incontra a un bancomat uno dei vecchi compagni di classe, Luke. Un po’ per ripicca verso Peter e un po’ per il riaccendersi di una vecchia attrazione, Sandra decide di chiedere proprio a Luke di farle da accompagnatore alla riunione di classe e abbandonare a casa Peter.

