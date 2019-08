Rosamunde Pilcher: tango argentino/ Su Canale 5 il film con Michael von Au

Il film Rosamunde Pilcher: tango argentino è l’offerta di Canale 5 per il suo pomeriggio di oggi, martedì 13 agosto 2019. La pellicola andrà in onda a partire dalle 16.30 ed appartiene al genere sentimentale. Come altri capitoli della saga, fa parte del clico di film per la tv dedicato ai romanzi della scrittrice britannica. Forse uno dei più recenti, visto che il regista Hans-Jürgen Tögel lo ha rilasciato per la distribuzione solo tre anni fa. Il cast vede invece come protagonisti Rebecca Immanuel e Michael von Au, che conosceremo nei panni di Valentina Martino e Jack Rukin. La prima interpreta una ballerina della Cornovaglia, mentre il secondo uno scrittore malinconico: entrambi entreranno nella vita dell’altro per stravolgerla in modo inaspettato. Al loro fianco attori del calibro di Florian Fitz, Jonas Laux, Xenia Assenza, Teresa Klamert, Jonathan Leinmuller, Adam Ganne e Jonas Laux.

Rosamunde Pilcher: tango argentino, la trama del film

La trama di Rosamunde Pilcher: tango argentino racconta la storia della ballerina Valentina, che dopo essere nata e vissuta nella sua Argentina decide di trasferirsi in Cornovaglia. Non in modo legale, tanto da rischiare l’espulsione non solo in prima persona, ma anche per la nipote Helena che ha scelto di seguirla. Intanto, Valentina lavora sodo per riuscire a risparmiare i soldi necessari per salvare una scuola di tango nella sua patria natale. La possibilità di dover lasciare la Cornovaglia però diventa sempre più reale e ancora una volta la ballerina trova una soluzione. Si offre infatti di diventare la governante di uno scrittore vedovo, Jack, che di recente ha perso la moglie e non si è ancora ripreso dalla terribile perdita. Anche se fra i due nascerà presto del tenero, Valentina dovrà fare i conti anche con il vicino di casa Henry che intende conquistarla. Jack capirà davvero quali sentimenti nutra per la donna solo quando assisterà ai tentativi del rivale di ottenere qualcosa di più da lei.

© RIPRODUZIONE RISERVATA