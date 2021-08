Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore, Canale 5/ Torna il ciclo romantico

Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore è il film proposto nel pomeriggio Canale 5 di oggi, 9 agosto 2021, con inizio alle ore 16,45. Si tratta quindi l’ennesimo, amabile episodio di una saga di film per la Tv scritto dalla narratrice britannica Rosamunde Scott. I suoi romanzi sono piaciuti molto al pubblico tedesco che ne ha decretato il successo e il film del 9 agosto è uno dei più apprezzati in assoluto. In ‘Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore’, come in tutta la serie, protagonista assoluta è una presenza femminile, l’attrice, anch’essa berlinese, Nadine Warmuth che ha completato con successo i suoi studi di teatro e recitazione prima di inserirsi rapidamente nel cinema tedesco.

La ritroviamo nelle maggiori serie Tv poliziesche teutoni come ‘Squadra speciale Lipsia’, ‘Anna Winter – In nome della giustizia’ o ‘Squadra Speciale Cobra 11’, per la saga scritta dalla Pilcher ha prestato il suo volto delizioso nel film ‘La nave dei sogni – Viaggio di nozze (Kreuzfahrt ins Glück)’, ma, negli anni, ha partecipato anche alla realizzazione di videoclip musicali per alcune band tedesche, un’attrice poliedrica. Al suo fianco Mathias Harrebye-Brandt, anch’esso proveniente dagli studi teatrali, presente in diverse piesse di successo come ‘L’opera da tre soldi’ di Bertold Brecht, mentre nel cinema, televisivo o in sala, lo ricordiamo per ‘ SOKO Stoccarda’, ‘Circle of Life’, ‘Il nostro amico Kalle (originale Da kommt Kalle)’, sempre poliziesco come genere, ma più brillante e a tratti quasi commedia per famiglie.

Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore, la trama del film

Il film Rosamunde Pilcher: Tempesta d’amore è ambientato nella splendida regione inglese meridionale della Cornovaglia. Julian Cavendish è un architetto paesaggista e gestisce, assieme al padre, un garden, un vivaio conosciuto nel loro villaggio per la bellezza dei fiori e delle piante coltivate.

Tanti giardini della zona sono impreziositi dai loro fiori, una vita apparentemente semplice e ricca di soddisfazioni come la vita assieme alla convivente Holly, madre di due gemelli, Leo e Lisa, avuti, così racconta la donna, dopo una folle notte d’amore in Spagna, un amore estivo che le ha lasciato una coppia di dolci fratellini che cresce assieme all’uomo che ora ama e che ha adottato come fossero i suoi veri figli.

Il destino, come accade spesso nelle storie d’amore, è alle porte e la folle notte d’amore ha un nome, Vince Morgan, uno chef internazionale che giunge nel loro villaggio per conoscere i propri figli e da quel momento in lui scatta quell’istinto paterno che ha sempre tenuto sopito. Vince Morgan vuole i suoi figli e solo la tenacia di Julian e Holly potrà impedire di stravolgere la vita di tutti lottando affinché l’egoismo del padre non divenga motivo di instabilità familiare.



