Rosamunde Pilcher: Ti troverò è uno degli ultimi film realizzati per la serie romantica e viene trasmesso per la prima volta in TV. Regia di Marc Prill

Rosamunde Pilcher: Ti troverò, film su Canale 5 diretto da Marc Prill

Domenica 31 agosto 2025, alle ore 15:50, andrà in onda Rosamunde Pilcher: Ti troverò. La pellicola, di genere romantico e di produzione tedesca, è stata distribuita nel 2023 e verrà trasmessa per la prima volta in Italia da Canale 5. Il film è diretto da Marc Prill, come parte del filone ormai iconico dei film per la tv della serie Rosamunde Pilcher, ed è ambientato in una cittadina costiera dal suggestivo e romantico paesaggio.

Serena Rossi compie 40 anni, da Mia Martini a a principessa Disney/ "Mio marito Davide? Amore folle"

Gli interpreti principali sono Hedi Honert, nel ruolo di Helen Brody, Frederik Funke è Liam Shaw e Kirsten Block che recita la parte di Debra, madre di Helen. Altri volti di rilievo sono Gabriel von Berlepsch, Tommy Schlesser ed Heio von Stetten.

La trama del film Rosamunde Pilcher: Ti troverò, il marito di Helen è realmente morto?

In Rosamunde Pilcher: Ti troverò, Helen Brody, la protagonista, si occupa di costruzione di barche. La sua vita è scandita dal mare, poiché vive in un piccolo villaggio costiero, ma viene sconvolta quando suo marito, Johan, scompare tragicamente durante una violenta tempesta. L’uomo era una persona forte, tuttavia il mare non gli ha lasciato alcuna via di scampo.

Anticipazioni Beautiful, domani 1 settembre 2025/ Colpo di scena per Poppy e Bill: finita la magia?

Il corpo del marito deceduto non viene mai ritrovato animando così le speranze di Helen di ritrovarlo ancora vivo, anche se con molti dubbi. A distanza di un anno, Helen non si è ancora data pace e continua a mantenere una flebile speranza, dettata più dall’amore che dalla realtà dei fatti. Nel frattempo sua madre si ammala di una forma di demenza precoce e sostiene di aver visto Johan all’interno del giardino dell’abitazione.

A turbare ulteriormente Helen ci pensa Liam Shaw, agente di una compagnia assicurativa che vorrebbe convincere la donna a dichiarare morto il marito in modo da chiudere la pratica inerente il risarcimento. Helen fatica a convincersi a mettere la parola fine e lo convince a mettersi con lei sulle tracce del marito. Durante la ricerca tra Liam e Helen i sentimenti cambiano, ma i colpi di scena non sono ancora finiti…

MTV VMA 2025: CANTANTI E NOMINATION/ Dalla guest star Lady Gaga a Sabrina Carpenter