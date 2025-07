Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare racconta del destino insolito di due ragazzi, alla nascita scambiati nelle culle: cosa accadrà dopo la scoperta?

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare, film su Canale 5 diretto da Stefan Bartmann

Sabato 26 luglio 2025, il pomeriggio di Canale 5, alle ore 16:50, si tinge di rosa con il film Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare (titolo originale Falsches Leben, wahre Liebe). La commedia sentimentale è uscita per ZDF, rete televisiva tedesca, nel 2020 e fa parte della collana di adattamenti cinematografici dei romanzi della scrittrice britannica Rosamunde Pilcher. Questa pellicola è diretta da Stefan Bartmann, regista tedesco che ha lavorato molto in televisione e soprattutto ai film di questa serie, ben 22, tra cui Una rosa dal passato, Un amore che ritorna, Paradiso rubato, Appuntamento al fiume, Una questione d’onore, Quando meno te lo aspetti, per citarne alcuni.

Cafè Express, Rai 3/ Trama e cast della commedia con Nino Manfredi, in onda oggi 26 luglio 2025

Gli attori protagonisti di quest’episodio Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare sono Paul Triller e Marvin Linke, che si contendono il cuore di Caroline Hartig. Tutti sono molto conosiuti in Germania per aver preso parte a celebri serie TV tedesche. Completano il cast Leonie Brill, Daniel Morgenroth, Stephanie Japp, Claire Cage, Tim Seyfert e Kevin Dodds.

Quando inizia Uomini e Donne: i nomi dei tronisti, il ritorno di Ida Platano, Gemma in bilico

La trama del film Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare, un incredibile scambio di culle

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare vede protagonisti due ragazzi agli antipodi dal punto di vista sociale: Bill Pexton, ricco e appartenente a una famiglia nobile, e Marc Oliver detto “Mo”, povero. I due si conoscono in occasione di un esame d’ammissione alla marina britannica per diventare sommozzatori, ma entrambi falliscono.

Per consolarsi, Bill invita Mo in Cornovaglia per rilassarsi e superare la delusione del mancato successo. Durante il soggiorno nella splendida tenuta, i neoamici scoprono un fatto sconvolgente: alla nascita sono stati scambiati nelle rispettive culle e le loro famiglie, una volta scoperto l’errore e non sapendo come rimediare, hanno scelto il silenzio. Questa notizia cambierà profondamente le loro vite, anche sentimentali, infatti i due si contendono l’amore della bella Abby: chi la spunterà?

Taylor Mega a pezzi, malattia dopo la cura per la fertilità/ "Sono rovinata. Febbre e cisti all'ovaio"