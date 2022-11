Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare/ Su Canale 5 il film del ciclo d’amore

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare, film di Canale 5 diretto da Stefan Bartman

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare è un film sentimentale del 2020 e andrà in onda dalle 14,10 su Canale 5 oggi 1° novembre. Si tratta di una pellicola tratta dal romanzo della popolare scrittrice inglese Rosamunde Pilcher, autrice di tanti romanzi da cui sono stati tratti altrettanti film televisivi. Il film è stato distribuito in Germania con il titolo Vita falsa, vero amore. La regia è di Stefan Bartman, gli interpreti sono: Paul Triller, Leonie Brill, Marvin Linke e Caroline Hartig.

Come tutti i film tv tratti dai romanzi di Rosamunde Pilcher, anche questo è stato girato in Cornovaglia, in luoghi favolosi come Holywel e Penzance. Gli attori Caroline Hartig e Marvin Linke, sono al loro esordio in una pellicola di Rosamunde Pilcher, mentre Leonie Brill ha già preso parte in una produzione di Inga Lindstrom. Il film tv ha ottenuto una discreta audience durante la sua prima programmazione, mentre da parte della critica non è stato accolto positivamente in quanto considerato abbastanza lungo e mieloso.

Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare, la trama del film

La narrazione del film Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare è incentrata sull’amicizia di due ragazzi; Mo e Bill che stringono un forte legame durante l’esame di ammissione al subacqueo. I due ragazzi, seppur molto simili, hanno avuto vite diverse, in quanto, mentre Mo è cresciuto senza sapere nulla del padre, Bill è cresciuto in una famiglia molto agiata. I due ragazzi, sono ignari di essere accomunati da molto di più della passione per il mare, infatti, sono stati scambiati alla nascita.

Questo avvenimento è venuto alla luce solo due anni dopo e le loro madri, di comune accordo, hanno deciso di non stravolgere le vite dei bambini anche perché il loro legame era diventato già troppo forte. Nonostante la promessa delle due donne di rimanere in contatto, la madre di Mo, scompare all’improvviso portandosi con se il bambino. Con l’intento di riuscire ad avere notizie del vero figlio, la madre di Bill ingaggia un investigatore privato per scoprire dove si siano rifugiati Mo e la madre, scoprendo che hanno raggiunto il Sud Africa. Il destino è sempre in agguato e i due ragazzi dopo anni si incontrano ed instaurano una bella amicizia anche grazie al fatto che entrambi non superano l’esame di nuoto da combattimento. Mo e Bill raggiungono la Cornovaglia dove i genitori di Bill possiedono una grande villa in campagna. Giunti a destinazione i due amici si imbattono in due ragazze Doreen e Abby, quest’ultima fidanzata di Bill, mentre Doreen da sempre segretamente innamorata dello stesso. Le cose si complicano quando i genitori di Bill comprendono che Mo è il loro vero figlio e decidono di riconoscerlo. Ma i due ragazzi, nonostante le difficoltà nell’accettare la nuova realtà riescono a superale e a mantenere stretto il legame e trovano la felicità con Abby e Doreen.

