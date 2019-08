Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna/ Su Canale 5 il film romantico

Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di venerdì 30 agosto, alle ore 21.15. La serata ci offrirà dunque un film per la televisione di genere romantico diretto nel 2016 da Stefan Bartmann (Crociere di nozze – Loira, La nave dei sogni – Canada, Rosamunde Pilcher – Alla ricerca della felicità) ed interpretato da Anja Knauer (La dottoressa dell’isola – un nuovo inizio, Inga Lindström – L’amore non muore mai, La nave dei sogni – Burma/Myanmar), Xaver Hutter (CID Bolzano, Piccola lady, Omicidi nell’alta società – La fine della canzone), Harald Schmidt (Il castello di Schreckenstein, diversi episodi della serie La nave dei sogni) e Anian Zollner (Traitors – Lies Are the Only Way Out, Omicidi nell’alta società – Un caso da blog, Due donne una sola vita). Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Rosamunde Pilcher e fa parte di una serie di lungometraggi per la televisione ispirati dai bestseller della scrittrice inglese.

Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Rosamunde Pilcher – Un amore che ritorna. St. Mark è un piccolo paese dalle scarse attrattive. Povero di posti di lavoro e lontano dalle rotte del turismo, il pese si sta lentamente spopolando. Quando il medico condotto locale va in pensione non è facile trovare un sostituto. L’unico candidato alla carica sembra essere Nael Rayan, ma Helen Thomson, sindaco della cittadina e vecchia fiamma di Rayan, si oppone a conferire proprio a lui l’incarico. Fra i due pesa ancora una separazione poco felice avvenuta diversi anni prima. Helen sta per sposarsi e non vuole che proprio ora Nael ricompaia nella sua vita, tuttavia il paese ha bisogno di un medico e lui è l’unico disposto ad accettare l’incarico. Nael viene così coinvolto nella vita del piccolo borgo e comincia a frequentare di nuovo anche Helen, con cui i rapporti ricominciano a migliorare. I due prendono anche parte ad uno spettacolo teatrale locale, dove finiscono, solo per esigenze di copione, per baciarsi. Il gesto riaccende la vecchia fiamma, ma entrambi ormai sono andati avanti con la loro vita. Helen è felicemente fidanzata e sta per convolare a nozze, e anche Nael, all’insaputa della ex, si è sposato.

