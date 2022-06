Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna/ Su Canale 5 il film sentimentale

Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna: film di Canale 5 diretto da Stefan Bartmann

Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna è una pellicola romantica e sentimentale, tratta dal romanzo della popolare scrittrice e autrice britannica Rosamunde Pilcher.

Il film va in onda su Canale 5 a partire dalle 16,30 di oggi, 20 giugno. La regia è di Stefan Bartmann, gli interpreti principali sono: Anja Knauer, Nele Kiper, Xaver Hutter e Anian Zollner. Si tratta di uno dei film che appartengono alla saga sentimentale.

Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna, la trama

Il film Rosamunde Pilcher: un amore che ritorna è incentrato sulla vita di Helen, sindaco e maestra di un piccolo paese della Cornovaglia, St.Mark. La vita scorre fin troppo tranquilla nel paesino, sino a quando l’unico dottore va in pensione e viene a crearsi l’esigenza di trovare un degno sostituto, ma purtroppo l’unico in grado di ricoprire il ruolo è Nael, vecchio fidanzato di Helen con il quale non ha più un bel rapporto.

La donna, non ha nessuna intenzione che il suo ex fidanzato possa far parte nuovamente della sua vita, anche perché sta per convolare a nozze con il reverendo Edward. Ma la saggezza e l’intelligenza della donna è tale da riuscire a mettere da parte il suo orgoglio, perché i cittadini hanno bisogno di un medico.

L’ex coppia, Nael e Helen, sono obbligati dalle circostanze a trascorrere molto tempo insieme e partecipano anche ad una piece teatrale nel paese. Lo spettacolo prevede che i due si debbano scambiare un bacio e proprio in quel momento comprendono di provare ancora dei sentimenti l’uno per l’altra. Anche se si dovuti allontanare il loro amore è più forte e Nael intende anche rivelare ad Helen un segreto a lungo celato.

