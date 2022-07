Rosamunde Pilcher: un nuovo inizio/ Su Canale 5 il film con Anna Hausburg

Rosamunde Pilcher: un nuovo inizio, film di Canale 5 diretto da Marco Serafini

Rosamunde Pilcher: un nuovo inizio è un film sentimentale del 2019, prodotto in Germania, che andrà in onda su Canale 5 oggi, 18 luglio, a partire dalle 16,45. Si tratta della trasposizione cinematografica del romanzo omonimo della nota scrittrice e autrice britannica. La regia del film è affidata a Marco Serafini, gli interpreti principali sono: Anna Hausburg, Joscha Keifer e Helmut Zierl.

Il regista, Marco Serafini, ha diretto molte delle pellicole tratte dai romanzi di Rosamunde Pilcher. Joscha Kiefer è un attore tedesco molto popolare in Patria, soprattutto per il suo ruolo nella soap opera Verbotene Liebe. Anna Hausburg oltre ad essere un’attrice è anche una danzatrice. Ha debuttato da piccola in una serie di spot televisivi e nel proseguo della sua carriera ha partecipato a tante serie televisive tedesche.

Rosamunde Pilcher: un nuovo inizio, la trama del film

La vicenda di Rosamunde Pilcher: un nuovo inizio ha come protagonista una giovane coppia formata da Emma e Henry, i quali coltivano da anni il sogno di apreire un’attività in proprio. Finalmente, riescono a realizzare il loro progetto e aprono un servizio di vendita di panini a domicilio, grazie soprattutto ad Emma che ha dovuto investire parte della sua eredità per organizzare l’apertura. Proprio mentre il locale sta per riscontrare successo, la ragazza rimane incinta e felice della notizia non vede l’ora di comunicarlo al suo fidanzato.

Henry, purtroppo, non accetta affatto l’idea della paternità, quindi decide di chiudere il loro conto intestato e fugge con un’ingente somma. La ragazza, si ritrova priva di risorse e in attesa di un bambino, così decide di rifugiarsi presso la zia, che gestisce uno studio di fisioterapia in Cornovaglia.

Tra i pazienti della zia, c’è anche Marc, un vecchio amico di Emma che attualmente è un calciatore. Il padre, infatti, grazie al suo impegno gli ha procurato un buon contratto con il Liverpool. La sua carriera, tuttavia, è ostacolata dal fatto che è omosessuale e negli ambienti sportivi questa realtà deve essere oscurata.

Marc, anche per accontentare il padre, chiede ad Emma di diventare la sua fidanzata, in questa maniera lei avrebbe la garanzia di un futuro per il suo nascituro e la sua omosessualità sarebbe celata. Emma accetta l’accordo e i due ragazzi affrontano un finale del tutto inaspettato.











