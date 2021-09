Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto, Canale 5/ Un film dolcemente romantico

Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto va in onda oggi 2 settembre alle ore 16.45 all’interno del palinsesto di Canale 5. Si tratta di una pellicola che ha visto la sua uscita nel 2017, esso è stato diretto come sempre accade nella saga di Rosamunde Pilcher dal brao regista italiano Marco Serafini e prodotto dalla televisione di stato tedesca ZDF.

Il film ascrivibile al genere romantico vede come attori protagonisti Liza Tzschirner, Daniel Aichinger e Francis Fulton-Smith. Il film, che è adatto a tutta la famiglia, non è una prima televisiva.

Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto, la trama del film

La pellicola Rosamunde Pilcher: Un piacevole imprevisto si incentra sulla vita di Natalie questa volta la donna è presa in questo episodio dallo scapestrato fratello Johnny. L’uomo è un vero e proprio combina guai e di fatto viene mantenuto grazie al lavoro svolto dalla sorella. La situazione diventa sempre più complicata allorquando l’uomo decide di effettuare una rapina nel negozio dove la sorella lavora come cassiera.

La rapina porta al licenziamento della donna, ella per riuscire a mantenersi cerca un nuovo lavoro, e lo riesce a trovare in Cornovaglia. Arrivata nel luogo della sua nuova occupazione conosce l’astrofisico Benjamin Wilson, un uomo che è appena diventato vedovo e cerca aiuto per badare ai suoi tre figli, Gwen, Max e Will. Nonostante l’aiuto di Natalie in famiglia arriva l’indispensabile apporto di Paul, il fratello del fisico, e della di lui moglie, Ellen. Tutto sembra procedere bene fino a quando nuovamente non interviene Johnny.

Anche questa volta il fratello ne combina una delle sue, egli infatti attratto dalle ricchezze della famiglia Wilson commette l’ennesimo furto. La scoperta del misfatto porta Ellen a cercare di cacciare la bambinaia.

La cognata di Benjamin ha i suoi motivi, avendo una forte gelosia nei confronti della nuova arrivata, ma dovrà far i conti non solamente con le ritrosie dello stesso Benjamin che inizia a provare attrazione per la bambinaia, ma anche con quelle dei suoi nipote, stante che Natalie aveva nel frattempo conquistato i loro giovani cuori con la vivacità che la contraddistingue.



